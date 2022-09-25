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Инфографика

МИД Украины объяснил, через какие страны можно покинуть оккупированную Россией территорию. Инфографика

 
| Сегодня 18.12 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы, находящиеся на оккупированных российской армией территориях, могут попасть на подконтрольные украинским властям территории через Азербайджан, Грузию и Казахстан, сообщает 25 сентября МИД Украины. Ведомство опубликовало инфографику с разъяснением, как это можно сделать и какие документы придется предъявить.
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Грузия, Казахстан, война, МИД Украины, оккупация, Азербайджан, эвакуация, вторжение, украинцы, война России против Украины, документы
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