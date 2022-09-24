Путин может обратиться к парламенту на следующей неделе: готовится "присоединение" части Украины и, возможно, военное положение в РФ – СМИ

Обращение может пройти так, как в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым, пишет "Верстка", ссылаясь на источники в парламенте.

По данным "Верстки", Путин будет говорить российским депутатам и сенаторам об итогах псевдореферендумов, организованных оккупантами в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. А потом, возможно, состоится подписание "договора о присоединении" захваченных территорий.

О вероятности, что 30 сентября состоится процедура незаконной аннексии этих регионов, написало также ТАСС, ссылаясь на источник в Госдуме.

Кроме того, по информации "Верстки", в Кремле обсуждают сейчас возможность введения военного положения в РФ. Собеседники СМИ говорят, что это произойдет в случае, если Украина продолжит наносить удары по оккупантам на "присоединенных" территориях. План, предусматривающий введение военного положение, источники "Верстки" назвали "нежелательным, но возможным".

Также в РФ могут ввести запрет на выезд мужчин за границу. Это может произойти до обращения Путина к Федеральному собранию, так как власти РФ оценивают поток уезжающих из страны мужчин как "вызывающий тревогу". Этот план в начале недели будут обсуждать Путин, представители парламента и правительства, после чего будет принято соответствующее решение, пишет СМИ.