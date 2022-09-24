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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин может обратиться к парламенту на следующей неделе: готовится "присоединение" части Украины и, возможно, военное положение в РФ – СМИ

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Путин, вероятно, выступит перед российскими сенаторами и депутатами в следующую пятницу
Путин, вероятно, выступит перед российскими сенаторами и депутатами в следующую пятницу
Фото: ЕРА

30 сентября, вероятно, состоится обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом, ссылаясь на источники в парламенте, 24 сентября объявили пропагандисты "РИА Новости".

Обращение может пройти так, как в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым, пишет "Верстка", ссылаясь на источники в парламенте.

По данным "Верстки", Путин будет говорить российским депутатам и сенаторам об итогах псевдореферендумов, организованных оккупантами в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. А потом, возможно, состоится подписание "договора о присоединении" захваченных территорий.

О вероятности, что 30 сентября состоится процедура незаконной аннексии этих регионов, написало также ТАСС, ссылаясь на источник в Госдуме.

Кроме того, по информации "Верстки", в Кремле обсуждают сейчас возможность введения военного положения в РФ. Собеседники СМИ говорят, что это произойдет в случае, если Украина продолжит наносить удары по оккупантам на "присоединенных" территориях. План, предусматривающий введение военного положение, источники "Верстки" назвали "нежелательным, но возможным".

Также в РФ могут ввести запрет на выезд мужчин за границу. Это может произойти до обращения Путина к Федеральному собранию, так как власти РФ оценивают поток уезжающих из страны мужчин как "вызывающий тревогу". Этот план в начале недели будут обсуждать Путин, представители парламента и правительства, после чего будет принято соответствующее решение, пишет СМИ.

Контекст:

Предыдущее обращение Путина (к гражданам РФ) анонсировалось российской пропагандой на вечер 20 сентября. Оно тогда не состоялось и было перенесено на следующее утро. По мнению российско-израильского бизнесмена, одного из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонида Невзлина, обращение перенесли, так как Путин ждал, что ему позвонит президент США Джо Байден или президент Украины Владимир Зеленский.

Обращение главы Кремля обнародовали 21 сентября. Он объявил о "частичной мобилизации" и пригрозил применить ядерное оружие.

Псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины начались 23 сентября. Они проходят под присмотром вооруженных оккупантов, а результаты, как известно, определены наперед. По информации "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей за "присоединение" к РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, оккупация, аннексия, военное положение, ДНР, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, Федеральное собрание, обращение
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