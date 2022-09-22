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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сумасшедший дед идет ва-банк, его ставка – наши жизни". В РФ противники мобилизации взломали сайт аэропорта "Пулково"

Взломавшие сайт "Пулково" неизвестные считают, что россиянам аэропорты больше не нужны
Взломавшие сайт "Пулково" неизвестные считают, что россиянам аэропорты больше не нужны
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Неизвестным удалось взломать сайт аэропорта Санкт-Петербурга (РФ) "Пулково", сообщило 21 сентября в Telegram местное издание "Бумага".

На главной странице сайта некоторое время посетителей встречал баннер против частичной мобилизации в РФ. В заголовке страницы было написано: "Аэропорты больше не нужны". Вместо сайта пользователи некоторое время видели только заглушку с текстом: "Сумасшедший дед (речь о президенте РФ Владимире Путине. – "ГОРДОН") идет ва-банк, его ставка – наши жизни!"

Далее автор рассказывает о провалах российской армии, которая на северо-востоке Украины потеряла за три дня то, что пыталась захватить в течение трех месяцев (при том, что россиянам обещали "взять Киев за три дня"), и мобилизации "свежего мяса", признании порядочных людей "иноагентами" и выдаче повесток.

Также авторы баннера напоминали, что российская певица Алла Пугачева честно и открыто назвала цели российской спецоперации в Украине "иллюзорными".

РФ, по мнению взломщиков, сейчас полностью зависит от Китая, но Китай помогать не будет, и у РФ есть перспектива потерять Калининград, Курильские острова и другие регионы.

"Если вас призовут в армию, сдавайтесь с техникой. Вы можете получить вознаграждение и гражданство ЕС", – также говорилось в сообщении.

Автор обращения призвал подписываться на канал "Николаевский Ванек". Это анонимный канал, на который подписано более 130 тыс. человек, освещающий новости с фронта и собирающий деньги для ВСУ. В постах канала "Николаевский ванек" за 21 сентября ни разу не упоминается взлом сайта "Пулково".

Вскоре после взлома текст антивоенного воззвания с портала "Пулково" убрали. После этого сайт несколько часов не работал, но к вечеру 21 сентября его восстановили.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Владимир Путин, Украина, протесты, Санкт-Петербург, аэропорт, оккупация, Сергей Шойгу, мобилизация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация, обращение, россияне
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