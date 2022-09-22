"Сумасшедший дед идет ва-банк, его ставка – наши жизни". В РФ противники мобилизации взломали сайт аэропорта "Пулково"

На главной странице сайта некоторое время посетителей встречал баннер против частичной мобилизации в РФ. В заголовке страницы было написано: "Аэропорты больше не нужны". Вместо сайта пользователи некоторое время видели только заглушку с текстом: "Сумасшедший дед (речь о президенте РФ Владимире Путине. – "ГОРДОН") идет ва-банк, его ставка – наши жизни!"

Далее автор рассказывает о провалах российской армии, которая на северо-востоке Украины потеряла за три дня то, что пыталась захватить в течение трех месяцев (при том, что россиянам обещали "взять Киев за три дня"), и мобилизации "свежего мяса", признании порядочных людей "иноагентами" и выдаче повесток.

Также авторы баннера напоминали, что российская певица Алла Пугачева честно и открыто назвала цели российской спецоперации в Украине "иллюзорными".

РФ, по мнению взломщиков, сейчас полностью зависит от Китая, но Китай помогать не будет, и у РФ есть перспектива потерять Калининград, Курильские острова и другие регионы.

"Если вас призовут в армию, сдавайтесь с техникой. Вы можете получить вознаграждение и гражданство ЕС", – также говорилось в сообщении.



Автор обращения призвал подписываться на канал "Николаевский Ванек". Это анонимный канал, на который подписано более 130 тыс. человек, освещающий новости с фронта и собирающий деньги для ВСУ. В постах канала "Николаевский ванек" за 21 сентября ни разу не упоминается взлом сайта "Пулково".

Вскоре после взлома текст антивоенного воззвания с портала "Пулково" убрали. После этого сайт несколько часов не работал, но к вечеру 21 сентября его восстановили.