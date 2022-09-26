Поток желающих уехать в Финляндию россиян увеличился вдвое

В воскресенье в Финляндию через финско-российскую сухопутную границу въехало 8314 россиян, уточнил он. С учетом субботнего числа прибыло в общей сложности 16 886 россиян, причем многие направляются транзитом в другие страны.

Выехали из Финляндии в воскресенье 5068 россиян, добавил Питкянитти.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публиковали рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Грузией, Казахстаном.