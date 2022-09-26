Поток желающих уехать в Финляндию россиян увеличился вдвое

В воскресенье в Финляндию через финско-российскую сухопутную границу въехало 8314 россиян, уточнил он. С учетом субботнего числа прибыло в общей сложности 16 886 россиян, причем многие направляются транзитом в другие страны.
Выехали из Финляндии в воскресенье 5068 россиян, добавил Питкянитти.
Situation 26.9.2022 at 09.00 Finnish time— Matti Pitkäniitty (@MPitkaniitty) September 26, 2022
Yesterday 8 314 Russians entered Finland via Finnish Russian land border. Double the number than week before. During Saturday and Sunday total of 16 886 Russians arrived. Many in transit to other countries.
Sunday 5 068 Russians exited.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публиковали рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Грузией, Казахстаном.