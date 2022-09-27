Зеленский: Постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат

По словам президента, сейчас особенно острая ситуация наблюдается в Донецкой области.
"Делаем все, чтобы сдержать враждебную активность. Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс – все еще цель номер один. Несмотря на очевидную нелепость войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель. Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, когда видим эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация – откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток пушечного мяса. Иного смысла в российской мобилизации попросту нет", – сказал он.
Зеленский заявил, что россияне почувствовали, что проиграют, и "пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить кого-либо с оружием в руках вместо погибших".
"К сожалению, российское общество пока не осознает всей жестокости российской власти по отношению к своему же народу. Но мы должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного – права на жизнь", – подчеркнул глава государства.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на 26 сентября российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 57 200 человек личного состава.
21 сентября в РФ объявили "частичную" мобилизацию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.