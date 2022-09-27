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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат

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Зеленский: Для оккупантов Донбасс все еще цель номер один
Зеленский: Для оккупантов Донбасс – все еще цель номер один
Фото: EPA

У российской мобилизации нет иного смысла, кроме как дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса", считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время обращения 26 сентября, опубликованного его пресс-службой.

По словам президента, сейчас особенно острая ситуация наблюдается в Донецкой области.

"Делаем все, чтобы сдержать враждебную активность. Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс – все еще цель номер один. Несмотря на очевидную нелепость войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель. Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, когда видим эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация – откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток пушечного мяса. Иного смысла в российской мобилизации попросту нет", – сказал он.

Зеленский заявил, что россияне почувствовали, что проиграют, и "пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить кого-либо с оружием в руках вместо погибших".

"К сожалению, российское общество пока не осознает всей жестокости российской власти по отношению к своему же народу. Но мы должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного – права на жизнь", – подчеркнул глава государства.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 26 сентября российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 57 200 человек личного состава.

21 сентября в РФ объявили "частичную" мобилизацию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Донецкая область, мобилизация, Владимир Зеленский, война России против Украины
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