Зеленский: Постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат

Зеленский: Для оккупантов Донбасс – все еще цель номер один Фото: EPA

По словам президента, сейчас особенно острая ситуация наблюдается в Донецкой области.

"Делаем все, чтобы сдержать враждебную активность. Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс – все еще цель номер один. Несмотря на очевидную нелепость войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель. Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, когда видим эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация – откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток пушечного мяса. Иного смысла в российской мобилизации попросту нет", – сказал он.

Зеленский заявил, что россияне почувствовали, что проиграют, и "пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить кого-либо с оружием в руках вместо погибших".

"К сожалению, российское общество пока не осознает всей жестокости российской власти по отношению к своему же народу. Но мы должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного – права на жизнь", – подчеркнул глава государства.