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"Пусть бегут". Лукашенко прокомментировал массовый выезд граждан из России после объявления мобилизации

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Лукашенко отметил, что "есть разные люди"
Лукашенко отметил, что "есть разные люди"
Фото: kremlin.ru

26 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи "президент" Беларуси Александр Лукашенко сравнил выезд граждан из Беларуси после президентских выборов 2020 года и выезд россиян после объявления мобилизации в России в 2022 году. Стенограмму опубликовал сайт Кремля.

"Есть разные люди. И здесь, и там хватает их, мы их видим, и слава богу, может быть. Есть некий водораздел и критерий, у нас – в 2020 году, в России – сейчас, который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. Я наблюдаю, у нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну слушайте, у России 25 млн – мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тыс., ну 50 тыс. Но они что, если бы здесь остались, нашими людьми бы были? Пусть бегут", – сказал Лукашенко.

По его словам, он особо не переживал, когда в 2020 году из Беларуси "несколько тысяч выехали".

"Большинство просят забрать назад. И эти приедут, только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там, на вольных хлебах. Извините, что я в открытую это говорю. Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европе и по Америке, как это было с большевистской революцией и после нее, ситуация ведь не та", – считает Лукашенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 26 сентября российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 57 200 человек личного состава. Потери стали причиной объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, армия, война, граница, мобилизация, Сочи, война России против Украины
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