"Пусть бегут". Лукашенко прокомментировал массовый выезд граждан из России после объявления мобилизации

"Есть разные люди. И здесь, и там хватает их, мы их видим, и слава богу, может быть. Есть некий водораздел и критерий, у нас – в 2020 году, в России – сейчас, который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. Я наблюдаю, у нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну слушайте, у России 25 млн – мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тыс., ну 50 тыс. Но они что, если бы здесь остались, нашими людьми бы были? Пусть бегут", – сказал Лукашенко.

По его словам, он особо не переживал, когда в 2020 году из Беларуси "несколько тысяч выехали".

"Большинство просят забрать назад. И эти приедут, только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там, на вольных хлебах. Извините, что я в открытую это говорю. Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европе и по Америке, как это было с большевистской революцией и после нее, ситуация ведь не та", – считает Лукашенко.

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