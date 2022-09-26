"Знаем, насколько Лукашенко зависим". В Минобороны Украины рассматривают угрозу с территории Беларуси

Об этом 26 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Что они полгода находятся в состоянии боевой готовности. Поэтому мы не можем исключать никаких угроз с той стороны, и фактически в ответ у нас продолжаются учения "Північний буревій 2022", где Вооруженные силы, Национальная гвардия и пограничники отрабатывают вместе способы противодействия тем угрозам, которые там есть", – сказала Маляр.
По ее словам, полностью исключать угрозу нового вторжения с территории Беларуси нельзя.
"Безусловно, это исключать не надо. Мы знаем, насколько [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко зависим сегодня от [президента РФ Владимира] Путина, и степень этого влияния нельзя переоценить, потому что это чрезвычайно большое влияние. Поэтому да, эта угроза рассматривается в том числе", – подчеркнула Маляр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".
20 сентября Лукашенко заявил, что министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.
Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будет мобилизации, которая объявлена в России.