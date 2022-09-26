"Знаем, насколько Лукашенко зависим". В Минобороны Украины рассматривают угрозу с территории Беларуси

Об этом 26 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Что они полгода находятся в состоянии боевой готовности. Поэтому мы не можем исключать никаких угроз с той стороны, и фактически в ответ у нас продолжаются учения "Північний буревій 2022", где Вооруженные силы, Национальная гвардия и пограничники отрабатывают вместе способы противодействия тем угрозам, которые там есть", – сказала Маляр.

По ее словам, полностью исключать угрозу нового вторжения с территории Беларуси нельзя.

"Безусловно, это исключать не надо. Мы знаем, насколько [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко зависим сегодня от [президента РФ Владимира] Путина, и степень этого влияния нельзя переоценить, потому что это чрезвычайно большое влияние. Поэтому да, эта угроза рассматривается в том числе", – подчеркнула Маляр.

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