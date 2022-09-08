Вдоль границы с Украиной развернуты шесть батальонов ВС Беларуси, Украина начала комплекс учений в приграничных районах – Генштаб ВСУ

Представитель Генштаба заверил, что ВСУ отслеживают мероприятия, которые проводит противник в рамках перемещения своих войск. По его информации, на волынском, житомирском и киевском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Однако, сообщил он, вдоль государственной границы развернуты и выполняют задания в пограничных с Украиной районах шесть батальонов ВС Беларуси.

"Сегодня началось проведение командно-штабных учений ВС Беларуси с привлечением органов управления воинских частей и подразделений западного оперативного командования. В ответ нами организован и на данное время продолжается комплекс учений в пограничных районах областей, которые граничат с Беларусью", – сказал Громов.