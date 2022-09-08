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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вдоль границы с Украиной развернуты шесть батальонов ВС Беларуси, Украина начала комплекс учений в приграничных районах – Генштаб ВСУ

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В Беларуси проходят командно-штабные учения
В Беларуси проходят командно-штабные учения
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

В ответ на командно-штабные учения Вооруженных сил Беларуси Украина проводит комплекс учений в районах, которые граничат с Беларусью, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Об этом он сказал 8 сентября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины в YouTube.

Представитель Генштаба заверил, что ВСУ отслеживают мероприятия, которые проводит противник в рамках перемещения своих войск. По его информации, на волынском, житомирском и киевском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Однако, сообщил он, вдоль государственной границы развернуты и выполняют задания в пограничных с Украиной районах шесть батальонов ВС Беларуси.

"Сегодня началось проведение командно-штабных учений ВС Беларуси с привлечением органов управления воинских частей и подразделений западного оперативного командования. В ответ нами организован и на данное время продолжается комплекс учений в пограничных районах областей, которые граничат с Беларусью", – сказал Громов.

По его словам, к учениям привлечены подразделения ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины.

Громов заявил, что в пределах Волынской, Ровенской Житомирской, Черниговской и Сумской областей обстановка характеризуется как стабильная и контролируемая. На черниговском и сумском направлениях оккупанты обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских военных и объекты гражданской инфраструктуры. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Как сообщали в Генштабе ВСУ, в Беларуси с 8-го по 14 сентября пройдут командно-штабные учения совместно с Россией и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Утром 8 сентября в минобороны Беларуси заявили, что в стране стартовали военные учения по отработке боевых действий для "освобождения территории, временно захваченной противником".

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, граница, военные учения, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, учения, Алексей Громов
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