Лукашенко заявил о скорой развязке войны в Украине из-за конфликта Зеленского с военными. В Офисе президента ответили

Лукашенко убежден, что Россия не может проиграть войну в Украине Фото: president.gov.by

"В Украине непонятно, что будет. Россия не может проиграть, а Америка не может уйти. Будут воевать. Украинцы должны свое слово сказать. Все зависит в Украине уже не от президента. Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина – поляки уже руки потирают. Полякам дали право там управлять Украиной. Вы что, обезумели вообще? Украину делят. Украинцам есть нечего, а они вывозят продукты питания, зерно в Европу. Это что, нормально?" – утверждает Лукашенко.

По его словам, между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными якобы назревает конфликт.

"Только военные могут ребром ударить и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, ведь Украину сотрут с лица земли!.. В ближайшее время развязка будет", – сказал Лукашенко.

В Офисе президента Украины отреагировали на слова самопровозглашенного президента Беларуси. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу" заявил, что высказывания Лукашенко не имеют ничего общего с реальностью.

"Иногда лучше молчать, чем говорить. Но это точно не о Лукашенко. Сегодня этот субъект вполне четко и детально рассказал о настоящей подоплеке одного очень живущего фейка, который месяцами уже разъедает наше общество. Лукашенко со знанием и в деталях изложил медийную историю о наличии якобы мощного конфликта между военными и политическим руководством в Украине, и что этот конфликт должен обеспечить в ближайшее время какой-то переворот, поскольку военные устали от войны и не хотят больше терпеть радикализм президента Зеленского", – пояснил Подоляк.

Он отметил, что это заявление Лукашенко – "крайне симптоматичное".

"Абсолютно понятно, что, испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В частности, масштабируя подобные фейки о "конфликте между политиками и военными", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)