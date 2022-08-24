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"Публичная клоунада". В Офисе президента ответили на пожелание Лукашенко "мирного неба" Украине

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Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине
Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине
Фото: EPA

Офис президента Украины считает циничным пожелание непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко "мирного неба" украинцам, учитывая, что с территории Беларуси войска РФ регулярно бомбят Украину. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в комментарии белорусскому изданию "Зеркало".

"Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямого соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать публичную клоунаду. Вчера активно рассказывал, что за три-четыре дня все закончится и непослушных украинцев вырежут, а сегодня, в лучших традициях циников, желает Украине "мирного неба", отправляя с собственных аэродромов тонны смертоносных снарядов для атаки на мирные украинские города", – заявил Подоляк.

Советник президент Украины отметил, что "цинизм его понятен, прозрачен и юридически зафиксирован".

"Наряду с предоставлением своего неба для массовых убийств украинцев и прочей активной помощи российской оккупационной армии путем поставок запчастей к военной технике и снарядов… Понимаю, что кое-кому кажется, что можно пожизненно безбожно врать или делать вид, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает господин Лукашенко, абсолютно точно и конкретно пропитано кровью украинцев", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, необходимо дождаться "правильного финала войны, краха российской кровавой империи, чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной" с представителями нынешней белорусской администрации".

Контекст:

Лукашенко в своем поздравлении народа Украины пожелал "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". Также он заявил, что "убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран".

Сам Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине. В частности, Лукашенко неоднократно оправдывал российскую военную агрессию и захват украинских территорий, обвинял Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявлял, что РБ де-факто признала аннексию Россией Крыма и деятельность "ЛДНР".

При этом он уверяет, что Беларусь не собирается непосредственно участвовать в войне с Украиной на стороне РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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