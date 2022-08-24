"Публичная клоунада". В Офисе президента ответили на пожелание Лукашенко "мирного неба" Украине

"Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямого соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать публичную клоунаду. Вчера активно рассказывал, что за три-четыре дня все закончится и непослушных украинцев вырежут, а сегодня, в лучших традициях циников, желает Украине "мирного неба", отправляя с собственных аэродромов тонны смертоносных снарядов для атаки на мирные украинские города", – заявил Подоляк.

Советник президент Украины отметил, что "цинизм его понятен, прозрачен и юридически зафиксирован".

"Наряду с предоставлением своего неба для массовых убийств украинцев и прочей активной помощи российской оккупационной армии путем поставок запчастей к военной технике и снарядов… Понимаю, что кое-кому кажется, что можно пожизненно безбожно врать или делать вид, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает господин Лукашенко, абсолютно точно и конкретно пропитано кровью украинцев", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, необходимо дождаться "правильного финала войны, краха российской кровавой империи, чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной" с представителями нынешней белорусской администрации".