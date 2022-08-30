Лукашенко заявил, что "наелся президентства", и пожалел, что в Беларуси главу страны избирают, не как в Китае

"Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. [...] Полномочиями любыми можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин [...] не имеет полномочий? Да больше, чем я и [президент России Владимир] Путин, вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость [что не предложили такую норму в конституцию]", – сказал Лукашенко.

По его словам, после такого в Беларуси "спокойно бы работали, а парламент избирали бы по округам, как и избирали".

"Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость – мы к этому вернемся. Но не сейчас, и может быть, не нам к этому возвращаться", – отметил Лукашенко.

Telegrаm-канал "Пул Первого" опубликовал выдержки выступления политика на этом совещании. Он, в частности, заявил, что "наелся президентства".

Он также считает, что население Беларуси не может осознанно выбрать главу государства.

"Они что, так погружены во все эти процессы, чтобы осознанно где-то определяться? Все-таки это профессионалы [должны решать]. И вот этот срез общества профессиональный политический был бы на Всебелорусском народном собрании, избрали президентом", – сказал Лукашенко.