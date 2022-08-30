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Лукашенко заявил, что "наелся президентства", и пожалел, что в Беларуси главу страны избирают, не как в Китае

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Лукашенко заявил, что президента должны избирать профессионалы
Лукашенко заявил, что президента должны избирать профессионалы
Фото: ЕРА

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко на состоявшемся 30 августа совещании "по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений" пожалел, что президента Беларуси не избирают на общенациональном собрании, как это происходит в Китае. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. [...] Полномочиями любыми можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин [...] не имеет полномочий? Да больше, чем я и [президент России Владимир] Путин, вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость [что не предложили такую норму в конституцию]", – сказал Лукашенко.

По его словам, после такого в Беларуси "спокойно бы работали, а парламент избирали бы по округам, как и избирали".

"Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость – мы к этому вернемся. Но не сейчас, и может быть, не нам к этому возвращаться", – отметил Лукашенко.

Telegrаm-канал "Пул Первого" опубликовал выдержки выступления политика на этом совещании. Он, в частности, заявил, что "наелся президентства".

Он также считает, что население Беларуси не может осознанно выбрать главу государства.

"Они что, так погружены во все эти процессы, чтобы осознанно где-то определяться? Все-таки это профессионалы [должны решать]. И вот этот срез общества профессиональный политический был бы на Всебелорусском народном собрании, избрали президентом", – сказал Лукашенко.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали десятки тысяч человек. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Позднее Евросоюз и США ввели несколько пакетов санкций против режима Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Лукашенко обещал, что больше не будет баллотироваться в президенты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, конституция, Китай, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, голосование, президент, население
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