Лукашенко заявил, что "наелся президентства", и пожалел, что в Беларуси главу страны избирают, не как в Китае

"Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. [...] Полномочиями любыми можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин [...] не имеет полномочий? Да больше, чем я и [президент России Владимир] Путин, вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость [что не предложили такую норму в конституцию]", – сказал Лукашенко.
По его словам, после такого в Беларуси "спокойно бы работали, а парламент избирали бы по округам, как и избирали".
"Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость – мы к этому вернемся. Но не сейчас, и может быть, не нам к этому возвращаться", – отметил Лукашенко.
Telegrаm-канал "Пул Первого" опубликовал выдержки выступления политика на этом совещании. Он, в частности, заявил, что "наелся президентства".
Он также считает, что население Беларуси не может осознанно выбрать главу государства.
"Они что, так погружены во все эти процессы, чтобы осознанно где-то определяться? Все-таки это профессионалы [должны решать]. И вот этот срез общества профессиональный политический был бы на Всебелорусском народном собрании, избрали президентом", – сказал Лукашенко.
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали десятки тысяч человек. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Позднее Евросоюз и США ввели несколько пакетов санкций против режима Лукашенко.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.
Лукашенко обещал, что больше не будет баллотироваться в президенты.