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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Патриарх Русской православной церкви заявил, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

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Кирилл публично назвал войну войной
Кирилл публично назвал войну войной
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл в воскресной проповеди 25 сентября коснулся темы войны России против Украины и мобилизации в России. Текст проповеди опубликован на сайте РПЦ.

Кирилл назвал вооруженную агрессию России "междоусобной бранью" и "братоубийственной войной" (в России преследуют тех, кто называет российское вторжение в Украину "войной"), повторив российские пропагандистские штампы о "едином народе".

"Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", – сказал глава РПЦ.

Он выразил надежду, что между украинцами и россиянами не возникнет "непроходимая стена ненависти".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 26 сентября российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 57 200 человек личного состава. Потери стали причиной объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: РПЦ, патриарх Кирилл, армия, война, пропаганда, церковь, мобилизация, присяга, вторжение, война России против Украины
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