Патриарх Русской православной церкви заявил, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

Кирилл назвал вооруженную агрессию России "междоусобной бранью" и "братоубийственной войной" (в России преследуют тех, кто называет российское вторжение в Украину "войной"), повторив российские пропагандистские штампы о "едином народе".

"Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", – сказал глава РПЦ.

Он выразил надежду, что между украинцами и россиянами не возникнет "непроходимая стена ненависти".

Война России против Украины. Главное (обновляется)