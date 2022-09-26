Мобилизация в РФ. В Рязани мужчина поджег себя, а потом кричал: "Я не хочу на фронт". В других городах поджигают военкоматы

В это число входят 17 случаев поджогов, произошедших за последние пять дней – с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации в стране для пополнения контингента воюющих против Украины.
Карта огня— Медиазона (@mediazzzona) September 25, 2022
С начала войны в России подожгли 54 военкомата и административных здания.
17 случаев произошли за последние пять дней после объявленной Путиным мобилизации pic.twitter.com/gpm1qsruna
О ряде таких случаев в разных регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, российские СМИ сообщали 21–22 сентября.
25 сентября Telegram-канал Shot проинформировал о новых поджогах военкоматов – в Калининградской, Ленинградской областях (центр – Санкт-Петербург) и в Республике Мордовия. Также в ночь на воскресенье "по неустановленным причинам" произошли пожары в администрациях Сяськелевского сельского поселения Ленинградской области и Береславского сельского поселения Волгоградской области.
Военкоматы, по данным канала, поджигали, в двух из трех случаев использовались бутылки с зажигательной смесью. 26 сентября военкомат подожгли в Урюпинске, 35-летнего поджигателя задержали, пишет Baza.
В тот же день в Рязани мужчина поджег себя, пишет "Новая газета. Рязань". Издание опубликовало видео, на котором видно, как мужчина обливает себя жидкостью, а потом горит. Инцидент произошел на автовокзале, у россиянина ожоги 90% поверхности тела. Как пишет СМИ, он в реанимации. Когда мужчину забирали в больницу, он кричал: "Я не хочу на фронт".
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.