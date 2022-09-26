Мобилизация в РФ. В Рязани мужчина поджег себя, а потом кричал: "Я не хочу на фронт". В других городах поджигают военкоматы

За последние пять дней в РФ произошло 17 случаев поджогов военкоматов и админзданий Фото: SHOT / Telegram

В это число входят 17 случаев поджогов, произошедших за последние пять дней – с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации в стране для пополнения контингента воюющих против Украины.

Карта огня



С начала войны в России подожгли 54 военкомата и административных здания.



17 случаев произошли за последние пять дней после объявленной Путиным мобилизации pic.twitter.com/gpm1qsruna — Медиазона (@mediazzzona) September 25, 2022

О ряде таких случаев в разных регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, российские СМИ сообщали 21–22 сентября.

25 сентября Telegram-канал Shot проинформировал о новых поджогах военкоматов – в Калининградской, Ленинградской областях (центр – Санкт-Петербург) и в Республике Мордовия. Также в ночь на воскресенье "по неустановленным причинам" произошли пожары в администрациях Сяськелевского сельского поселения Ленинградской области и Береславского сельского поселения Волгоградской области.

Военкоматы, по данным канала, поджигали, в двух из трех случаев использовались бутылки с зажигательной смесью. 26 сентября военкомат подожгли в Урюпинске, 35-летнего поджигателя задержали, пишет Baza.

В тот же день в Рязани мужчина поджег себя, пишет "Новая газета. Рязань". Издание опубликовало видео, на котором видно, как мужчина обливает себя жидкостью, а потом горит. Инцидент произошел на автовокзале, у россиянина ожоги 90% поверхности тела. Как пишет СМИ, он в реанимации. Когда мужчину забирали в больницу, он кричал: "Я не хочу на фронт".

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