"29-го предстоит отправка в Херсон". Мобилизованный в РФ рассказал, что их отправляют на войну без учений

Россиянин признался, что его не обучают перед отправкой на фронт Фото: Сергей Сурков / ВКонтакте

По информации канала, мобилизованных мужчин отправляют сразу на фронт. Они не участвуют в учениях, не проходят медицинскую комиссию и не проходят никакую подготовку.

"Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го предстоит отправка в Херсон. Ни стрельб, ни теории – ничего", – сказал мужчина на опубликованном видео.

Он сообщил, что его призвали служить в 1-й танковый полк.

Издание "Медиазона" нашло россиянина с видео в соцсетях. Его зовут Сергей Сурков, он живет в Москве. В постах на его странице "ВКонтакте" действительно упоминается призыв и военная служба, а также есть фотография из казармы. На сообщение журналистов он не ответил.