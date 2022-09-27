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"29-го предстоит отправка в Херсон". Мобилизованный в РФ рассказал, что их отправляют на войну без учений

Россиянин признался, что его не обучают перед отправкой на фронт
Россиянин признался, что его не обучают перед отправкой на фронт
Фото: Сергей Сурков / ВКонтакте

В сети появилось видеообращение мобилизованного россиянина, который утверждает, что их собираются отправить на фронт без какой-либо подготовки через несколько дней. Видео опубликовал Telegram-канал "Первый отдел" 27 сентября.

По информации канала, мобилизованных мужчин отправляют сразу на фронт. Они не участвуют в учениях, не проходят медицинскую комиссию и не проходят никакую подготовку.

"Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го предстоит отправка в Херсон. Ни стрельб, ни теории – ничего", – сказал мужчина на опубликованном видео.

Он сообщил, что его призвали служить в 1-й танковый полк.

Издание "Медиазона" нашло россиянина с видео в соцсетях. Его зовут Сергей Сурков, он живет в Москве. В постах на его странице "ВКонтакте" действительно упоминается призыв и военная служба, а также есть фотография из казармы. На сообщение журналистов он не ответил.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

После объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголиейГрузией, Казахстаном.

Теги: Россия, Херсон, мобилизация, война России против Украины, российские военные
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