Гордон: Мы видели бурятов, дагестанцев, чеченцев, якутов и другие нацменьшинства. Путин чистит Россию. Он и его окружение – русские нацисты

"Путин, воюя, решает целый ряд задач. Начнем с вооружения. У него со времен Советского Союза забиты склады вооружением. Старым, советским, прогнившим. Утилизация этого вооружения стоит очень дорого. Он решает задачу утилизации старого вооружения", – пояснил Гордон.

Мобилизуя мужчин из регионов, Путин предупреждает всплеск социального недовольства.

"У него есть понимание, что не надо бросать в бой против Украины жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Почему? Это может вызвать недовольство и протесты. Он понимает, что революции начинаются в столицах. Так исторически сложилось. Я не верю в революцию, которая придет в Россию из Хабаровска. Сколько ходили за губернатора Сергея Фургала там? Месяцами ходили, и ничего не произошло. Где Хабаровск, а где вся Россия. Только Москва и немножко Питер способны поднять революцию", – сказал Гордон.

По этой причине, считает журналист, Путин бросает на войну с Украиной именно представителей национальных меньшинств.

"Он говорит: давайте не призывать их, не трогать, пусть Москва и Питер живут прежней жизнью. А жизнь в Москве... Слушайте, это один из самых богатых городов мира. Это фантастический город, где из фонтанов бьет не вода, а деньги. Потому что все наворованные деньги России стекаются в результате в Москву. Поэтому из Москвы из Питера призывников мы не видели даже во время первых месяцев войны практически никого. А кого мы видели? Видели бурятов, дагестанцев, чеченцев, якутов и другие нацменьшинства, которых не жалко Путину бросать в бой", – подчеркнул Гордон.

Он отметил, что таким образом Путин решает еще одну "очень важную" для него задачу.

"Он чистит Россию. Они же русские нацисты. Он и его окружение их называют "чурками". Я в этом не сомневаюсь. Они нацисты. Для них что казах, что таджик, что грузин – это все "чурки". Они так воспитаны. Они всю жизнь так жили. Эта фашистская клика российская параллельно решает задачу очистки России от инородцев, от нацменьшинств. "Россия для русских" – это их извечный лозунг. Он думает так: бурятов не жалко, якутов не жалко, чеченцев не жалко. Мало они наубивали чеченцев – 150 тыс. чеченцев полегло во время двух русско-чеченских войн. Так они еще этот многострадальный народ сюда в Украину. Если перемолоть это, так не жалко, а русских пожалеем", – сказал Гордон.

Журналист призвал жителей России сопротивляться системе и протестовать против мобилизации.

"Пользуясь случаем, обращаюсь к дагестанцам и ко всем в России, кто меня смотрит: не идите на убой, вас гонят, как скот, для того, чтобы вы нашли тут свою смерть. Не идите сюда. У нас новейшее натовское вооружение. Мы будем убивать всех, кто придет на украинскую землю. Вы будете приезжать домой в пакетах. Вас не будут узнавать ваши родственники. Не идите! Протестуйте, выходите на улицы. Этому деду не долго осталось", – подчеркнул Гордон.

ВИДЕО