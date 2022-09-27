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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обыски и блокирование дорог. В России усилили меры, направленные на обеспечение мобилизации – ГУР

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ГУР сообщило, что во многих областях России освобождены большие помещения для размещения мобилизованных
ГУР сообщило, что во многих областях России освобождены большие помещения для размещения мобилизованных
Фото: EPA

В России усиливаются полицейские меры, направленные на обеспечение объявленной мобилизации. Об этом 27 сентября сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

В Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях РФ освобождены большие помещения, в том числе спортивные объекты, для размещения мобилизованных. Там представители военных комиссариатов проводят "разъяснительную кампанию" среди мужчин по кадровой военной службе в вооруженных силах России.

ГУР сообщило, что сразу после объявления мобилизации в станице Тамань Краснодарского края полиция начала обход, чтобы вручить повестки мужчинам призывного возраста. Мобилизированные прибывают в Темрюкский районный военный комиссариат, формируются в команды и отправляются на доукомплектование воинских частей, которые понесли значительные потери в Украине. После прибытия в пункты сбора у людей изымают все средства связи.

"Чтобы предотвратить "бесконтрольное" перемещение мужчин и максимально охватить население волной мобилизации, на автодороге А289 вблизи районного центра Темрюк действуют общие блокпосты полиции и представителей военного комиссариата", – говорится в заявлении.

По информации разведки, мобилизация в Краснодарском крае в целом носит массовый характер. Известно, что около 30% призванных – это мужчины, не имеющие опыта военной службы, офицерские звания они получили после окончания военных кафедр в высших учебных заведениях.

Кроме того, в поселке Теткино Курской области постоянно проводятся обыски в домах местного населения. Представители спецслужб побуждают жителей доносить друг на друга, пытаясь найти лиц, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины. При этом дороги в направлении районного центра перекрыты, а выезд гражданского населения запрещен.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.

26 сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина отслеживает, как идет процесс мобилизации в России. По его словам, в Украине сформировали резервы через систему территориальной обороны и дополнительно мобилизовать украинцев нет необходимости.

Теги: Россия, Украина, полиция, военные, мобилизация, разведка, призыв, блокирование, обыски, население, мужчины, ГУР Минобороны Украины
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