Обыски и блокирование дорог. В России усилили меры, направленные на обеспечение мобилизации – ГУР

В Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях РФ освобождены большие помещения, в том числе спортивные объекты, для размещения мобилизованных. Там представители военных комиссариатов проводят "разъяснительную кампанию" среди мужчин по кадровой военной службе в вооруженных силах России.

ГУР сообщило, что сразу после объявления мобилизации в станице Тамань Краснодарского края полиция начала обход, чтобы вручить повестки мужчинам призывного возраста. Мобилизированные прибывают в Темрюкский районный военный комиссариат, формируются в команды и отправляются на доукомплектование воинских частей, которые понесли значительные потери в Украине. После прибытия в пункты сбора у людей изымают все средства связи.

"Чтобы предотвратить "бесконтрольное" перемещение мужчин и максимально охватить население волной мобилизации, на автодороге А289 вблизи районного центра Темрюк действуют общие блокпосты полиции и представителей военного комиссариата", – говорится в заявлении.

По информации разведки, мобилизация в Краснодарском крае в целом носит массовый характер. Известно, что около 30% призванных – это мужчины, не имеющие опыта военной службы, офицерские звания они получили после окончания военных кафедр в высших учебных заведениях.

Кроме того, в поселке Теткино Курской области постоянно проводятся обыски в домах местного населения. Представители спецслужб побуждают жителей доносить друг на друга, пытаясь найти лиц, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины. При этом дороги в направлении районного центра перекрыты, а выезд гражданского населения запрещен.