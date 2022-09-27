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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Объявление об аннексии украинских территорий не отменит недовольство мобилизацией в России – британская разведка

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Заявить о принятии оккупированных территорий в состав РФ Путин планирует 30 сентября, прогнозирует разведка
Заявить о принятии оккупированных территорий в состав РФ Путин планирует 30 сентября, прогнозирует разведка 
Фото: ЕРА

Объявлением о "присоединении" оккупированных частей Украины в результате "референдума" Кремль надеется поднять патриотический дух в России. Об этом 27 сентября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Незаконное голосование, организованное в захваченных частях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, должно завершиться 27 сентября. Объявить о вхождении этих территорий в состав РФ президент РФ Владимир Путин планирует, выступая перед парламентом 30 сентября, прогнозирует разведка Великобритании.

"Российское руководство почти наверняка надеется, что любое объявление об аннексии будет рассматриваться как оправдание "специальной военной операции" и консолидирует патриотическую поддержку конфликта", – говорится в сообщении.

Однако, по мнению британских военных, это стремление будет подорвано растущей внутренней осведомленностью населения о недавних неудачах армии оккупантов на поле боя и значительным беспокойством граждан РФ относительно частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о "присоединении" регионов к России.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Теги: Россия, Владимир Путин, Луганская область, референдум, Донецкая область, Кремль, Херсонская область, мобилизация, разведка, аннексия, Запорожская область, Минобороны, война России против Украины, Британия
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