Объявление об аннексии украинских территорий не отменит недовольство мобилизацией в России – британская разведка

Незаконное голосование, организованное в захваченных частях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, должно завершиться 27 сентября. Объявить о вхождении этих территорий в состав РФ президент РФ Владимир Путин планирует, выступая перед парламентом 30 сентября, прогнозирует разведка Великобритании.

"Российское руководство почти наверняка надеется, что любое объявление об аннексии будет рассматриваться как оправдание "специальной военной операции" и консолидирует патриотическую поддержку конфликта", – говорится в сообщении.

Однако, по мнению британских военных, это стремление будет подорвано растущей внутренней осведомленностью населения о недавних неудачах армии оккупантов на поле боя и значительным беспокойством граждан РФ относительно частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/schw2ockbs — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 27, 2022