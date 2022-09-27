ВСУ начали захватывать в плен россиян, мобилизованных после обращения Путина

По словам Геращенко, бойцы 92-й бригады взяли в плен мобилизированного россиянина в лесу под Купянском Харьковской области. Он дезертировал из своей воинской части и пытался вернуться в РФ, но заблудился.
Россиянин представился как Пашков Алексей Владимирович из воинской части 23626. В видео он призывает россиян не идти воевать в Украину.
"Командиры бросили, все ушли. Тыкались, мыкались по оврагам, по подвалам, все растерялись. Решил уйти за границу, но попал в плен. Если хотите жить, не приходите сюда вообще. Служу третий день.
Издание "Главком" опубликовало в Telegram еще одно видео с этим же военным. На нем он рассказывает, что был призван Московским военкоматов 21 сентября.
При этом сперва он говорит, что был призван "в ряды советской армии", затем исправляется и говорит про армию РФ. Пашков на видео заявил, что "прибыл в город Купянск убивать националистические батальоны", но оказавшись на месте обнаружил, что никаких батальонов там нет – только мирные жители.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Отмечалось, что прохождение границы занимает не менее 12 часов.