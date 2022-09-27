Россиян из-за мобилизации снимают с поездов в Беларусь – СМИ

"Из поезда вывели четверых мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках", – рассказал он.

Мужчина добавил, что восемь лет назад окончил военную кафедру, имеет звание лейтенанта запаса, но в армии не служил. Россиянин собирался сначала доехать до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул.

По словам собеседника "Медиазоны", его высадили на железнодорожной станции "Невель-2", последней перед границей с Беларусью. Среди тех, кому запретили выезд из России, был 20-летний студент.

Всем им выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации. В документе говорится, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет.