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Россиян из-за мобилизации снимают с поездов в Беларусь – СМИ

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Мужчин высадили на последней станции перед границей с Беларусью
Мужчин высадили на последней станции перед границей с Беларусью
Фото: depositphotos.com

Пятерых россиян, ехавших из Петербурга поездом в Беларусь, не выпустили из страны. Об этом "Медиазоне" рассказал один из них, 30-летний мужчина, которому пограничники запретили выезд из России.

"Из поезда вывели четверых мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках", – рассказал он.

Мужчина добавил, что восемь лет назад окончил военную кафедру, имеет звание лейтенанта запаса, но в армии не служил. Россиянин собирался сначала доехать до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул.

По словам собеседника "Медиазоны", его высадили на железнодорожной станции "Невель-2", последней перед границей с Беларусью. Среди тех, кому запретили выезд из России, был 20-летний студент.

Всем им выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации. В документе говорится, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Отмечалось, что прохождение границы занимает не менее 12 часов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, граница, мобилизация, поезда
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