Россиян из-за мобилизации снимают с поездов в Беларусь – СМИ

"Из поезда вывели четверых мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках", – рассказал он.
Мужчина добавил, что восемь лет назад окончил военную кафедру, имеет звание лейтенанта запаса, но в армии не служил. Россиянин собирался сначала доехать до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул.
По словам собеседника "Медиазоны", его высадили на железнодорожной станции "Невель-2", последней перед границей с Беларусью. Среди тех, кому запретили выезд из России, был 20-летний студент.
Всем им выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации. В документе говорится, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Отмечалось, что прохождение границы занимает не менее 12 часов.