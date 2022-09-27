Путин и рашисты боятся населения в Мелитополе и Херсоне. В ОРДЛО схватили всех, кого можно было – ГУР о принудительной мобилизации

Юсов: В ОРДЛО всех, кого можно было схватить на улице, схватили Фото: suspilne.media

"Если мы говорим об ОРДЛО, то тотальная мобилизация там фактически свершилась и завершилась. Сейчас там нет кого мобилизовать без какого-то неотвратимого ущерба для хозяйствования или такой-сякой, извините, экономики, насколько она есть у "ЛДНР". То есть всех, кого можно было схватить на улице, схватили. Есть мужчины, которые остались по брони, есть мужчины, которые работают на каких-то предприятиях, обеспечивающих деятельность городских хозяйств, и в конце концов, больные", – сказал он.

По словам Юсова, в ОРДЛО остались мужчины преимущественно из таких категорий. Однако оккупанты намерены принудительно мобилизовать украинцев на территориях, захваченных после 24 февраля.

"Есть новая форма военных преступлений – у нас есть такая информация о мобилизационных планах, касающихся уже новых временно оккупированных территорий, на юге Украины в частности. Уже сейчас есть информация о создании "добровольческих подразделений", но мы понимаем, что за этим будут скрываться принудительная мобилизация, давление и буквально пытки", – добавил он.

Юсов считает, что "вполне возможно", оккупанты попытаются начать принудительную мобилизацию на этих территориях после псевдореферендумов, начавшихся 23 сентября.

"Это будет не то же самое, что мы видели в ОРДЛО, потому что – преимущественно мы говорим о Херсоне, о Мелитополе – Путин, рашисты просто боятся местного населения. Это такой важный фактор, который сдерживает их от быстрой реализации каких-то мобилизационных мер. Понимают, что в своей массе местное население абсолютно враждебно к оккупантам. Но тем не менее насильственная паспортизация продолжается, псевдореферендумы, мы видим, продолжаются, и следствием получения российского паспорта может быть мобилизация в российскую армию. Это вполне связанные вещи", – добавил представитель ГУР.