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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин и рашисты боятся населения в Мелитополе и Херсоне. В ОРДЛО схватили всех, кого можно было – ГУР о принудительной мобилизации

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Юсов: В ОРДЛО всех, кого можно было схватить на улице, схватили
Юсов: В ОРДЛО всех, кого можно было схватить на улице, схватили
Фото: suspilne.media

Российские оккупанты во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей принудительно мобилизовали всех, кого могли, там этот процесс уже фактически завершился. Об этом в эфире национального телемарафона заявил 26 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы говорим об ОРДЛО, то тотальная мобилизация там фактически свершилась и завершилась. Сейчас там нет кого мобилизовать без какого-то неотвратимого ущерба для хозяйствования или такой-сякой, извините, экономики, насколько она есть у "ЛДНР". То есть всех, кого можно было схватить на улице, схватили. Есть мужчины, которые остались по брони, есть мужчины, которые работают на каких-то предприятиях, обеспечивающих деятельность городских хозяйств, и в конце концов, больные", – сказал он. 

По словам Юсова, в ОРДЛО остались мужчины преимущественно из таких категорий. Однако оккупанты намерены принудительно мобилизовать украинцев на территориях, захваченных после 24 февраля. 

"Есть новая форма военных преступлений – у нас есть такая информация о мобилизационных планах, касающихся уже новых временно оккупированных территорий, на юге Украины в частности. Уже сейчас есть информация о создании "добровольческих подразделений", но мы понимаем, что за этим будут скрываться принудительная мобилизация, давление и буквально пытки", – добавил он. 

Юсов считает, что "вполне возможно", оккупанты попытаются начать принудительную мобилизацию на этих территориях после псевдореферендумов, начавшихся 23 сентября. 

"Это будет не то же самое, что мы видели в ОРДЛО, потому что – преимущественно мы говорим о Херсоне, о Мелитополе – Путин, рашисты просто боятся местного населения. Это такой важный фактор, который сдерживает их от быстрой реализации каких-то мобилизационных мер. Понимают, что в своей массе местное население абсолютно враждебно к оккупантам. Но тем не менее насильственная паспортизация продолжается, псевдореферендумы, мы видим, продолжаются, и следствием получения российского паспорта может быть мобилизация в российскую армию. Это вполне связанные вещи", – добавил представитель ГУР.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек. 

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, референдум, Мелитополь, мобилизация, разведка, Андрей Юсов, война России против Украины, ОРДЛО, ЛДНР, ГУР Минобороны Украины
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