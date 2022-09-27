"Если меня мобилизуют, как правильно сдаться?" В ГУР рассказали о звонках россиян на украинскую горячую линию "Хочу жить"

"Каждый российский захватчик может сдаться в плен, сберечь собственную жизнь и получить содержание в соответствии с Женевскими конвенциями в демократической цивилизованной стране. Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?" То есть есть тенденция, когда мотивация, морально-психологическое состояние среди этой так называемой мобилизационной волны крайне низкие", – рассказал он.
О запуске проекта "Хочу жить" координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информировал 18 сентября. Горячая линия проекта работает круглосуточно, звонки россиян с вопросами о сдаче в плен принимают по номерам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.
Сдаваться в плен россиян призывал президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это", – обещал он 24 сентября.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на 26 сентября российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 57 200 человек личного состава. Потери стали причиной объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
В РФ начались протесты (в последние дни они проходят в городах Дагестана), участились случаи поджогов военкоматов.