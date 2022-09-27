"Если меня мобилизуют, как правильно сдаться?" В ГУР рассказали о звонках россиян на украинскую горячую линию "Хочу жить"

С вопросами, как сдаться в плен, звонят новомобилизованные оккупанты и россияне, которых еще не мобилизовали, заявили в ГУР Фото: ЕРА (иллюстративное)

"Каждый российский захватчик может сдаться в плен, сберечь собственную жизнь и получить содержание в соответствии с Женевскими конвенциями в демократической цивилизованной стране. Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?" То есть есть тенденция, когда мотивация, морально-психологическое состояние среди этой так называемой мобилизационной волны крайне низкие", – рассказал он.

О запуске проекта "Хочу жить" координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информировал 18 сентября. Горячая линия проекта работает круглосуточно, звонки россиян с вопросами о сдаче в плен принимают по номерам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Сдаваться в плен россиян призывал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это", – обещал он 24 сентября.

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