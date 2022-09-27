ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если меня мобилизуют, как правильно сдаться?" В ГУР рассказали о звонках россиян на украинскую горячую линию "Хочу жить"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С вопросами, как сдаться в плен, звонят новомобилизованные оккупанты и россияне, которых еще не мобилизовали, заявили в ГУР
С вопросами, как сдаться в плен, звонят новомобилизованные оккупанты и россияне, которых еще не мобилизовали, заявили в ГУР
Фото: ЕРА (иллюстративное)

На горячую линию украинского государственного проекта "Хочу жить" обращаются граждане России, которых еще даже не мобилизовали. Об этом в эфире национального телемарафона заявил 26 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Каждый российский захватчик может сдаться в плен, сберечь собственную жизнь и получить содержание в соответствии с Женевскими конвенциями в демократической цивилизованной стране. Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?" То есть есть тенденция, когда мотивация, морально-психологическое состояние среди этой так называемой мобилизационной волны крайне низкие", – рассказал он. 

О запуске проекта "Хочу жить" координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информировал 18 сентября. Горячая линия проекта работает круглосуточно, звонки россиян с вопросами о сдаче в плен принимают по номерам +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. 

Сдаваться в плен россиян призывал президент Украины Владимир Зеленский. 

"Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это", – обещал он 24 сентября. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 26 сентября российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 57 200 человек личного состава. Потери стали причиной объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

В РФ начались протесты (в последние дни они проходят в городах Дагестана), участились случаи поджогов военкоматов

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, мобилизация, горячая линия, плен, Андрей Юсов, армия РФ, вторжение, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Зачем ждать ядерку?", "Ще... ще... Щекавица". Украинцы в сети обсуждают проведение самой многочисленной оргии в столице
"Зачем ждать ядерку?", "Ще... ще... Щекавица". Украинцы в сети обсуждают проведение самой многочисленной оргии в столице
Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением
Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Боже, даже Кличко развелся". Полякова с Ефросининой обсудили мужские измены
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (98420)
2
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (68203)
3
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (55412)
4
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (45542)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (27777)
6
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео (13680)
7
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (13176)
8
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ (9039)
 
 
 
 