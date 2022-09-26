В Дагестане второй день митингов против мобилизации. Силовики применяют к протестующим газ и электрошокеры

Митинги прошли в столице республики Махачкале и в городе Хасавюрт. Больше всего протестующих было в Махачкале – несколько сотен человек. В Хасавюрте, по оценке СМИ, на акцию вышло около 100 человек.
По информации "Кавказ.Реалии", около 70 протестующих сегодня были задержаны в Махачкале, еще 20 – в Хасавюрте. Силовики применяли электрошокеры и дубинки к протестующим, распыляли газ, отмечает издание. Очевидцы рассказали, что двух женщин госпитализировали.
Местные Telegram-каналы публикуют видео разгона и задержаний протестующих.
В Хасавюрте, судя по видео, распространяемым в пабликах, между протестующими и полицией произошли столкновения.
Также акция протеста началась в Нальчике (Кабардино-Балкария), в сети публикуют видео, где женщины спорят с местным руководством. "Ты знаешь, куда ты их отправляешь?!" – кричит одна из женщин в лицо чиновнику.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
25 сентября в Дагестане прошли массовые митинги против мобилизации, около 120 человек были задержаны, против восьми из них открыли уголовные дела, пишет "Кавказ.Реалии".