В Дагестане второй день митингов против мобилизации. Силовики применяют к протестующим газ и электрошокеры

В Махачкале сегодня на акции против мобилизации задержали около 70 человек Фото: kavkazr.com

Митинги прошли в столице республики Махачкале и в городе Хасавюрт. Больше всего протестующих было в Махачкале – несколько сотен человек. В Хасавюрте, по оценке СМИ, на акцию вышло около 100 человек.

По информации "Кавказ.Реалии", около 70 протестующих сегодня были задержаны в Махачкале, еще 20 – в Хасавюрте. Силовики применяли электрошокеры и дубинки к протестующим, распыляли газ, отмечает издание. Очевидцы рассказали, что двух женщин госпитализировали.

Местные Telegram-каналы публикуют видео разгона и задержаний протестующих.

В Хасавюрте, судя по видео, распространяемым в пабликах, между протестующими и полицией произошли столкновения.

Также акция протеста началась в Нальчике (Кабардино-Балкария), в сети публикуют видео, где женщины спорят с местным руководством. "Ты знаешь, куда ты их отправляешь?!" – кричит одна из женщин в лицо чиновнику.