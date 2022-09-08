В России школьников будут учить "жертвенности во имя родины", а в Дагестане появятся классы Росгвардии

На патриотических уроках "Разговоры о важном", которые в школах России собираются проводить каждый понедельник, для разных возрастов предусмотрена своя программа. Согласно методическим материалам, ученикам 3–4 классов (8–9 лет) будут рассказывать, что "счастье родины дороже жизни" и что за родину "не страшно умирать". Для более старших учащихся, 5–7 классов (10–12 лет), приготовлены уроки, касающиеся "исторического единства русского народа".

"Вероятно, российскую власть все же тревожат вопросы возможных межнациональных противостояний внутри страны", — прокомментировали программу в УЦБС.

Начиная со средней школы на уроках "Разговоры о важном" детям будут рассказывать о "спецоперации" в Украине — так, как ее преподносит Кремль. Отдельным пунктом в методичках является тезис о том, что "военная помощь коллективного Запада увеличивает количество жертв "спецоперации" и что "лишь настоящие патриоты могут защищать родину с оружием в руках".

Также эксперты УЦБС обратили внимание на то, что в Республике Дагестан, входящей в состав Российской Федерации, планируют создать так называемые росгвардейские классы, которые будут взаимодействовать с управлением Росгвардии (центральным органом управления войсками национальной гвардии РФ).

"Напомним, что именно Дагестан является одним из лидеров по количеству убитых военных на войне в Украине, что дает причину аналитикам говорить о проведении другой российской спецоперации внутри самой республики. Ведь именно Дагестан известен как один из самых мятежных регионов: в соцсетях нетрудно найти сообщения с критикой "спецоперации", а в 1999 году здесь были нескольконедельные вооруженные столкновения между отрядами "Исламской миротворческой бригады" и российской армией. Вероятно, российская власть страхуется и решила вырастить внутри страны новое поколение верных режиму вояк, как, в принципе, и по всей России", — сообщили аналитики Центра безопасности и сотрудничества.