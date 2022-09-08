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08 сентября, 2022
 
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Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?

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Макаревич высказывался против агрессии РФ относительно Украины
Макаревич высказывался против агрессии РФ относительно Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский музыкант Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 7 сентября в Facebook опубликовал фото, снятое во время путешествия по Армении.

На снимке Макаревич запечатлен на территории города-крепости древнего государства Урарту.

"Рассматриваем древние захоронения в Эребуни. Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство? (признан физ-иноагентом)", – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02Mh1cDm8hVUusUxKuV8goyV4hNWZYnvE31JtmihwRZmZyvk1PmKBSwzAHoKBZzSXJl

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, война, Андрей Макаревич, Армения, агрессия, война России против Украины, музыкант, фото
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