Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина – Украина

Как рассказал Манский, в РФ против него возбуждено уголовное дело по заявлению российского режиссера Никиты Михалкова и депутата Государственной думы Николая Бурляева. Они заявил, что Манский оскорбил их честь и достоинство.
"Представляете, эти люди нашли в себе честь и достоинство и посчитали ее оскорбленной и пытаются не где-нибудь, а прямо в суде доказать, что они порядочные люди. Ну, флаг им в руки", – отметил режиссер.
Манский подчеркнул, что все происходящее в России он воспринимает сквозь призму.
"То есть, я допускаю все: откровенно говоря, нет ничего такого, что может произойти в России, и я скажу: "Ай, боже мой! Как такое могло произойти?" Особенно когда я своими глазами увидел зверства и последствия этих зверств в Украине: Буче, Гостомеле. Когда я своими руками потрогал железные изваяния, ржавеющие под летним украинским дождиком, меня уже ничто, исходящее из России, не может привести в смятение", – сказал он.
Режиссер отметил, что, живя восемь лет в Латвии, его "теплоход все дальше удалялся от этой пристани".
"И это какое-то такое насильное возвращение меня в ту гавань, которая не является для меня ни домом, ни портом прописки, это я сейчас очень литературно выражаюсь. С Россией, страной-агрессором, я себя никак не могу связывать. Никак не могу связывать с тем ужасом, который она репродуцирует, с тем горем, которое она приносит на мою родину. Единственное, что есть в позитиве из-за этой войны, – то, что я окончательно определился, что для меня есть родина. Это, конечно, Украина. В которой я родился, в которой я окончил школу, из которой я уехал в столицу Советского Союза и дальше остался жить в Москве", – заявил Манский.
Манский – российский режиссер документального кино, продюсер. Уроженец Львова. Он является президентом кинофестиваля "Артдокфест". В 2019 году режиссер привез в Киев свой фильм "Свидетели Путина".
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
6 сентября стало известно, что МВД России объявило в розыск Манского. В России против Манского возбудили уголовное дело по части 2 статьи 128.1 ("Клевета"). Михалков обратился в полицию, потребовав проверить слова Манского в свой адрес. Об этом сообщило агентство "ТАСС". Манский в мае 2022 года в интервью программе "Осторожно, Собчак!" на одноименном YouTube-канале заявил, что бюджет Московского международного кинофестиваля, который он много лет возглавляет, "разворовывается минимум на 85%".