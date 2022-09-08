Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина – Украина

Манский: Никак не могу связывать с тем ужасом, который она репродуцирует, с тем горем, которое она приносит на мою Родину Фото: Виталий Манский / Facebook

Как рассказал Манский, в РФ против него возбуждено уголовное дело по заявлению российского режиссера Никиты Михалкова и депутата Государственной думы Николая Бурляева. Они заявил, что Манский оскорбил их честь и достоинство.

"Представляете, эти люди нашли в себе честь и достоинство и посчитали ее оскорбленной и пытаются не где-нибудь, а прямо в суде доказать, что они порядочные люди. Ну, флаг им в руки", – отметил режиссер.

Манский подчеркнул, что все происходящее в России он воспринимает сквозь призму.

"То есть, я допускаю все: откровенно говоря, нет ничего такого, что может произойти в России, и я скажу: "Ай, боже мой! Как такое могло произойти?" Особенно когда я своими глазами увидел зверства и последствия этих зверств в Украине: Буче, Гостомеле. Когда я своими руками потрогал железные изваяния, ржавеющие под летним украинским дождиком, меня уже ничто, исходящее из России, не может привести в смятение", – сказал он.

Режиссер отметил, что, живя восемь лет в Латвии, его "теплоход все дальше удалялся от этой пристани".

"И это какое-то такое насильное возвращение меня в ту гавань, которая не является для меня ни домом, ни портом прописки, это я сейчас очень литературно выражаюсь. С Россией, страной-агрессором, я себя никак не могу связывать. Никак не могу связывать с тем ужасом, который она репродуцирует, с тем горем, которое она приносит на мою родину. Единственное, что есть в позитиве из-за этой войны, – то, что я окончательно определился, что для меня есть родина. Это, конечно, Украина. В которой я родился, в которой я окончил школу, из которой я уехал в столицу Советского Союза и дальше остался жить в Москве", – заявил Манский.