"Свидетельства, которые мы собираем, – личные и честные". Британский режиссер Белтон снимает в Украине документальный фильм о нападении РФ

Для съемок фильма в Лондоне была создана видеокабина, зайдя в которую, участники проекта рассказывают свои истории.
Первый этап съемок картины состоялся в Запорожье. В нем приняли участие около 30 украинцев. Следующие съемки пройдут в Одессе, Львове, Чернигове, Харькове и Киеве.
По словам режиссера, в фильме "обычные украинцы расскажут свои истории о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного российского вторжения 24 февраля".
"Свидетельства, которые мы собираем в видеокабинке, – яркие, сильные, личные и честные. Они отражают удивительный момент в истории Украины", – заявил Белтон.
Презентация фильма Ukrainian Storybox состоится в феврале 2023 года на Берлинском кинофестивале. Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке.
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Белтон снимал документальные фильмы о распаде Советского Союза, войне в Боснии и геноциде в Руанде. В 2008 году переехал в США.
Он является режиссером сериала "Бог в Америке", а также исторических фильмов для BBC и сериалов для Netflix (Captive), Amazon (This Is Football) и Channel 4 (Lost World).