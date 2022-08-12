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"Свидетельства, которые мы собираем, – личные и честные". Британский режиссер Белтон снимает в Украине документальный фильм о нападении РФ

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Для съемок фильма была создана видеокабина, зайдя в которую, участники проекта рассказывают свои истории
Для съемок фильма была создана видеокабина, зайдя в которую, участники проекта рассказывают свои истории
Фото: usfa.gov.ua

Британский режиссер Дэвид Белтон снимает в Украине документальный фильм под названием Ukrainian Storybox о полномасштабном вторжении РФ в Украину. В картине будут показаны истории украинцев, чьи судьбы разрушила война. Об этом 11 августа сообщается на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Для съемок фильма в Лондоне была создана видеокабина, зайдя в которую, участники проекта рассказывают свои истории.

Первый этап съемок картины состоялся в Запорожье. В нем приняли участие около 30 украинцев. Следующие съемки пройдут в Одессе, Львове, Чернигове, Харькове и Киеве.

По словам режиссера, в фильме "обычные украинцы расскажут свои истории о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного российского вторжения 24 февраля".

"Свидетельства, которые мы собираем в видеокабинке, – яркие, сильные, личные и честные. Они отражают удивительный момент в истории Украины", – заявил Белтон.

Презентация фильма Ukrainian Storybox состоится в феврале 2023 года на Берлинском кинофестивале. Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/posts/pfbid0XcKJ55jJzBHedydQgrzeFRivTiiSj2Vdgnc5RTWSk7Hps7gaSNfcS3fvNAj2mwpLl

Контекст:

Белтон снимал документальные фильмы о распаде Советского Союза, войне в Боснии и геноциде в Руанде. В 2008 году переехал в США.

Он является режиссером сериала "Бог в Америке", а также исторических фильмов для BBC и сериалов для Netflix (Captive), Amazon (This Is Football) и Channel 4 (Lost World).

Теги: Украина, режиссер, война России против Украины, Дэвид Белтон
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