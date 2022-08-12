"Свидетельства, которые мы собираем, – личные и честные". Британский режиссер Белтон снимает в Украине документальный фильм о нападении РФ

Для съемок фильма была создана видеокабина, зайдя в которую, участники проекта рассказывают свои истории Фото: usfa.gov.ua

Для съемок фильма в Лондоне была создана видеокабина, зайдя в которую, участники проекта рассказывают свои истории.

Первый этап съемок картины состоялся в Запорожье. В нем приняли участие около 30 украинцев. Следующие съемки пройдут в Одессе, Львове, Чернигове, Харькове и Киеве.

По словам режиссера, в фильме "обычные украинцы расскажут свои истории о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного российского вторжения 24 февраля".

"Свидетельства, которые мы собираем в видеокабинке, – яркие, сильные, личные и честные. Они отражают удивительный момент в истории Украины", – заявил Белтон.

Презентация фильма Ukrainian Storybox состоится в феврале 2023 года на Берлинском кинофестивале. Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке.

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