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30 августа, 2022
 
Новости

"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту

Макаревич и Кляйн провели винный вечер в Иерусалиме
Макаревич и Кляйн провели винный вечер в Иерусалиме
Фото: _einatklein_ / Instagram

Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 29 августа в Instagram рассказала, как прошел их благотворительный аукцион в Иерусалиме.

"Минуло несколько дней после винного вечера в Иерусалиме, но "выдохнуть" получилось только сейчас. Во-первых, большое спасибо всем, кто пришел разделить с нами атмосферу праздника! Иерусалим занимает особое место в моей душе, и для меня было чрезвычайно важно организовать винное мероприятие в нашей столице", – написала она.

Кляйн отметила, что, поскольку Иерусалим неотрывно связан и с виноделием, и с гончарным производством, и с археологией, в качестве арт-объекта они выбрали амфору.

"В реальном времени Андрей Макаревич расписал ее котами, а затем мы устроили стремительный аукцион. Амфора уехала жить к прекрасному человеку, а все вырученные за нее деньги мы передали [украинскому поэту] Александру Кабанову, одному из величайших поэтов современности, жителю Киева, чьи родители находятся сейчас в Херсоне", – рассказала супруга Макаревича.

Она добавила, что у Кабанова в израильском издательстве "Сефер" недавно вышла книга.

https://www.facebook.com/einat.klein2/posts/pfbid021xGNSaKrFL8JFjGsWNo7BHJLf9LTQ2Ntyi5cX76KWdY4LJtPzdAoEQTAxa41vKTul

Контекст:

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что в Херсонской области освобождены 53 населенных пункта.

Вечером 29 августа ВСУ продолжили наносить удары по объектам российских войск в оккупированном Херсоне.

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

6 апреля 2022 года стало известно о рождении их сына Эйтана. Ребенок родился 30 марта того же года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Украина, Израиль, Херсон, Андрей Макаревич, Иерусалим, аукцион, деньги, ВСУ, Александр Кабанов, Эйнат Кляйн, жена
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