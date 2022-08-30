"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту

"Минуло несколько дней после винного вечера в Иерусалиме, но "выдохнуть" получилось только сейчас. Во-первых, большое спасибо всем, кто пришел разделить с нами атмосферу праздника! Иерусалим занимает особое место в моей душе, и для меня было чрезвычайно важно организовать винное мероприятие в нашей столице", – написала она.

Кляйн отметила, что, поскольку Иерусалим неотрывно связан и с виноделием, и с гончарным производством, и с археологией, в качестве арт-объекта они выбрали амфору.

"В реальном времени Андрей Макаревич расписал ее котами, а затем мы устроили стремительный аукцион. Амфора уехала жить к прекрасному человеку, а все вырученные за нее деньги мы передали [украинскому поэту] Александру Кабанову, одному из величайших поэтов современности, жителю Киева, чьи родители находятся сейчас в Херсоне", – рассказала супруга Макаревича.

Она добавила, что у Кабанова в израильском издательстве "Сефер" недавно вышла книга.