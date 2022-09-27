"Вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации". Токаев поручил помогать россиянам, бегущим от мобилизации в Казахстан

Токаев отметил, что Казахстан "ничего не теряет" Фото: akorda.kz

По его словам, "большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации".

"Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил принять необходимые меры. В этой сложной ситуации мы должны в первую очередь проявить человечность, терпение и организованность", – сказал он, выступая в ходе поездки в Туркестан.

Токаев отметил, что помощь не предполагает льгот для россиян и Казахстан от этого "ничего не теряет".

"У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно делать свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций", – заявил он.

Власти Казахстана планируют перевести переговоры с российской стороной в связи с ситуацией на границе, добавил Токаев.