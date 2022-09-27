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"Вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации". Токаев поручил помогать россиянам, бегущим от мобилизации в Казахстан

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Токаев отметил, что Казахстан "ничего не теряет"
Токаев отметил, что Казахстан "ничего не теряет"
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству страны принять меры по оказанию поддержки гражданам России, приезжающим в Казахстан из-за объявленной в РФ мобилизации. Об этом 27 сентября сообщает сайт главы государства.

По его словам, "большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации". 

"Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил принять необходимые меры. В этой сложной ситуации мы должны в первую очередь проявить человечность, терпение и организованность", – сказал он, выступая в ходе поездки в Туркестан.

Токаев отметил, что помощь не предполагает льгот для россиян и Казахстан от этого "ничего не теряет".

"У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно делать свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций", – заявил он.

Власти Казахстана планируют перевести переговоры с российской стороной в связи с ситуацией на границе, добавил Токаев.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

После объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Владельцы киноцентра Cinema Park в Уральске (Казахстан) предложили россиянам, которые не могут найти ночлег, свои кинозалы. 23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Проход границы занимает не менее 12 часов.

Теги: Россия, Казахстан, мобилизация, Касым-Жомарт Токаев
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