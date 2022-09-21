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Вьетнам, Казахстан и Армения прекратили обслуживание российских карт "Мир"

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Российские карты "Мир" перестали принимать в банках нескольких стран
Российские карты "Мир" перестали принимать в банках нескольких стран
Фото: Платежная система "Мир" / ВКонтакте

Кредитные организации нескольких стран, ранее принимавших банковские карты "Мир", перестают работать с российской платежной системой. Об этом пишут "Известия" 21 сентября.

В call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского "Халика" сообщили, что сейчас не принимают российские карты, хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры.

По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, MasterСard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы "Мир" в списке нет.

В Народном банке Казахстана ("Халик банк") также перестали принимать карты "Мир". В его кол-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

В Центробанке Российской Федерации изданию сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии своей инфраструктуры для приема карт "Мир".

На сайте платежной системы "Мир" по состоянию на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт.

Кроме того, 20 сентября "Интерфакс" сообщил, что в Армении банки перестают обслуживать российскую платежную систему "Мир".

Контекст:

С марта 2022 года, когда работу в России из-за вторжения в Украину полностью остановили действие Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 августа после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что пять турецких банков работают над введением системы "Мир". По словам Эрдогана, это делается ради удобства российских туристов, которые смогут оплачивать с помощью этой платежной системы проживание в отелях и покупки.

19 сентября турецкие банки DenizBank и Is Bankasi объявили о приостановке работы с картами "Мир".

Теги: Россия, Казахстан, банки, Вьетнам, Армения, банковские карты
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