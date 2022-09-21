Вьетнам, Казахстан и Армения прекратили обслуживание российских карт "Мир"

В call-центрах вьетнамского банка BIDV и казахстанского "Халика" сообщили, что сейчас не принимают российские карты, хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры.

По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, MasterСard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы "Мир" в списке нет.

В Народном банке Казахстана ("Халик банк") также перестали принимать карты "Мир". В его кол-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

В Центробанке Российской Федерации изданию сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии своей инфраструктуры для приема карт "Мир".

На сайте платежной системы "Мир" по состоянию на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт.

Кроме того, 20 сентября "Интерфакс" сообщил, что в Армении банки перестают обслуживать российскую платежную систему "Мир".