Два крупных турецких банка прекратили обслуживать российские карты "Мир"

В Denizbank подтвердили, что в настоящее время не могут предоставлять услуги владельцам карт "Мир", так как финучреждение действует "в соответствии с международными санкционными нормами".

По данным Bloomberg, в Isbank, крупнейшем по объемам кредитования частном банке Турции, решение о прекращении операций с картами "Мир" приняли после того, как управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США на прошлой неделе предостерегло банки от заключения новых или расширения действующих соглашений с российским оператором "Мир".

Российское пропагандистское агентство ТАСС уточняет, что при попытке снять турецкие лиры в банкомате Isbank система отказывает в выдаче наличных средств, ссылаясь на "превышение суточного лимита". В свою очередь, банкоматы Denizbank сообщают об "ошибке подтверждения операции" и возвращают карту.

15 сентября газета The Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США настаивают на отключении турецких банков от российской платежной системы "Мир". Кроме того, издание отметило, что США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за опасений, что Россия может обходить западные санкции через турецкий банковский сектор.