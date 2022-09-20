Два крупных турецких банка прекратили обслуживать российские карты "Мир"

В Denizbank подтвердили, что в настоящее время не могут предоставлять услуги владельцам карт "Мир", так как финучреждение действует "в соответствии с международными санкционными нормами".
По данным Bloomberg, в Isbank, крупнейшем по объемам кредитования частном банке Турции, решение о прекращении операций с картами "Мир" приняли после того, как управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США на прошлой неделе предостерегло банки от заключения новых или расширения действующих соглашений с российским оператором "Мир".
Российское пропагандистское агентство ТАСС уточняет, что при попытке снять турецкие лиры в банкомате Isbank система отказывает в выдаче наличных средств, ссылаясь на "превышение суточного лимита". В свою очередь, банкоматы Denizbank сообщают об "ошибке подтверждения операции" и возвращают карту.
15 сентября газета The Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США настаивают на отключении турецких банков от российской платежной системы "Мир". Кроме того, издание отметило, что США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за опасений, что Россия может обходить западные санкции через турецкий банковский сектор.
С марта 2022 года, когда работу в России из-за вторжения в Украину полностью остановили Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 августа после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что пять турецких банков работают над введением системы "Мир". По словам Эрдогана, это делается ради удобства российских туристов, которые смогут оплачивать с помощью этой платежной системы проживание в отелях и покупки.
Хоть Турция и поддерживает территориальную целостность Украины, но, по данным журналистов "Радіо Свобода", в эту страну российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно. А "Украинская правда" писала, что Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и это вызывает у украинской стороны вопросы.
Европейский союз следит за тем, чтобы Турция соблюдала обязательства страны-кандидата и отвечала его принципам, в том числе в отношении России. Об этом в интервью "Известиям" 19 сентября сообщил официальный спикер ЕС по внешней политике Петер Стано. По его словам, важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС.