США настаивают на отключении турецких банков от российской платежной системы "Мир" – СМИ

В августе стало известно, что пять турецких банков работают над введением системы "Мир" Фото: depositphotos.com

США сосредоточили свое внимание на турецких банках, которые интегрировались в российскую внутреннюю платежную систему "Мир", сообщили источники. В то же время Брюссель готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам по этому поводу.

Как отмечает издание, давление на Турцию возникает по мере того, как Запад склоняется к ужесточению существующих санкций, а не к введению новых мер. Этот сдвиг свидетельствует о том, что экономические санкции, введенные после вторжения РФ в Украину в феврале, не нанесли столько ущерба российской экономике, как они надеялись, считают журналисты. Но источники издания утверждают, что закрытие лазеек в нынешних мерах будет постепенно сужать финансовые пути Кремля.

"Вы увидите, как мы сосредоточимся на уклонении от уплаты налогов в финансовом секторе. Мы очень четко дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе "Мир", потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", – заявил один из собеседников.

Второй назвал Турцию главной целью в рамках действий по закрытию лазеек для России.