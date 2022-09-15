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США настаивают на отключении турецких банков от российской платежной системы "Мир" – СМИ

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В августе стало известно, что пять турецких банков работают над введением системы "Мир"
В августе стало известно, что пять турецких банков работают над введением системы "Мир"
Фото: depositphotos.com

США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за опасений, что Россия может обходить западные санкции через турецкий банковский сектор. Об этом сообщила газета The Financial Times, ссылаясь на источники.

США сосредоточили свое внимание на турецких банках, которые интегрировались в российскую внутреннюю платежную систему "Мир", сообщили источники. В то же время Брюссель готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам по этому поводу.

Как отмечает издание, давление на Турцию возникает по мере того, как Запад склоняется к ужесточению существующих санкций, а не к введению новых мер. Этот сдвиг свидетельствует о том, что экономические санкции, введенные после вторжения РФ в Украину в феврале, не нанесли столько ущерба российской экономике, как они надеялись, считают журналисты. Но источники издания утверждают, что закрытие лазеек в нынешних мерах будет постепенно сужать финансовые пути Кремля.

"Вы увидите, как мы сосредоточимся на уклонении от уплаты налогов в финансовом секторе. Мы очень четко дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе "Мир", потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", – заявил один из собеседников.

Второй назвал Турцию главной целью в рамках действий по закрытию лазеек для России.

Контекст:

С марта 2022 года, когда работу в России из-за вторжения в Украину полностью остановили Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 августа после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что пять турецких банков работают над введением системы "Мир". По словам Эрдогана, это делается ради удобства российских туристов, которые смогут оплачивать с помощью этой платежной системы проживание в отелях и покупки.

Хоть Турция и поддерживает территориальную целостность Украины, но, по данным журналистов "Радіо Свобода", в эту страну российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно. А "Украинская правда" писала, что Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и это вызывает у украинской стороны вопросы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Турция, санкции, война России против Украины, платежная система
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