Турция в пять раз увеличивает стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы

По данным издания, новые тарифы вступят в силу 7 октября.



Контроль Турции над двумя проливами установлен конвенцией в Монтре (Швейцария) в 1936 году. Она имеет право взимать с судов маячные, санитарные и спасательные сборы.

Изначально их размер рассчитывался во французском франке. Когда эта валюта вышла из обращения, в расчетах стали использоваться турецкая лира и доллар, но один франк по-прежнему приравнивался к 0,29 г золота, несмотря на инфляцию и рост цен на золото, пишет Sabah.

Позже Турция приравняла один франк к $0,8, теперь правительство увеличило стоимость до $4 (при расчете размера сбора эта сумма умножается на нетто-тоннаж судна).

По подсчетам авторов публикации, это увеличит ежегодный доход от прохода судов через проливы с $40 млн до $200 млн.