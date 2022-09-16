Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией

"Поскольку незаконная агрессия России против Украины продолжается, Европейский союз 9 сентября 2022 года принял решение полностью приостановить действие своего соглашения об упрощении визового режима с Россией. На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение также приостановить действие соглашения между Швейцарией и Россией", – говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что еще весной Швейцария отменила визовый режим для определенных групп людей, например, для российских бизнесменов, и безвизовый режим для российских дипломатов.

Однако это не означает всеобщего замораживания виз для граждан России. Вместо этого визовые процедуры для граждан России снова основаны на обычных правилах Визового кодекса.