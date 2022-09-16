Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией

"Поскольку незаконная агрессия России против Украины продолжается, Европейский союз 9 сентября 2022 года принял решение полностью приостановить действие своего соглашения об упрощении визового режима с Россией. На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение также приостановить действие соглашения между Швейцарией и Россией", – говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что еще весной Швейцария отменила визовый режим для определенных групп людей, например, для российских бизнесменов, и безвизовый режим для российских дипломатов.
Однако это не означает всеобщего замораживания виз для граждан России. Вместо этого визовые процедуры для граждан России снова основаны на обычных правилах Визового кодекса.
31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.
Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.
Как подсчитали в "BBC News Україна", из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальному уровне перестали это делать с некоторыми исключениями.
Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих с целью туризма, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.