Маси Найем: Будем судиться против пророссийского "Альфа-Банка"

Маси Найем: Может ли быть так, что одна часть "Альфа-групп" финансирует оружие, убивающее украинцев, а другая — порядочное и законопослушное? Владельцы те же и там и там Фото: Masi Nayyem / Facebook

Он подчеркнул, что владельцами банка являются россияне из окружения президента России Владимира Путина, против них введены санкции со стороны Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии, Канады и Австралии. Против российского "Альфа-Банка", где они также являются собственниками, санкции ввели, кроме этого, США и Япония, добавил Найем. Адвокат отметил, что сайт НАПК четко указывает на связь владельцев банка с Путиным и сообщает о санкциях, введенных западными странами.

"Любой банк, не только "Альфа-Банк", в соответствии с требованиями действующего законодательства получает информацию о своих клиентах, их расчетах, родственных связях, связанных лицах, бизнес-связях, номерах контактных телефонов, операциях по платежным и кредитных карточках, владеет коммерческой и банковской тайной, контролирует движение средств обслуживаемых предприятий и частных клиентов. Готовы ли украинцы и украинские предприятия, чтобы частная и коммерческая информация была в руках учреждения, владельцы которого являются ближайшим окружением страны-агрессора и страны-оккупанта, пришедшей доказывать, что нас не существует?" – написал Найем.

Юрист сообщил, что российский "Альфа-Банк" финансирует "Уралвагонмаш", который производит танки, разрушающие украинские города и убивающие людей.

"Может ли быть так, что одна часть "Альфа-групп" финансирует оружие, убивающее украинцев, а другая — порядочное и законопослушное? Владельцы те же и там и там", – подчеркнул он.

Найем также отметил, что Национальный банк Украины в апреле согласовал кандидатуру Симеона Дянкова на должность доверенного лица "Альфа-Банка" (Киев), которому передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка, "чья репутация была признана небезупречной".

"Обращаю внимание, что после согласования и передачи в управление акций Дянкову наблюдательный совет банка и правление банка не изменились. Таким образом, в "Альфа-Банке" решения сейчас продолжают принимать те же лица, что и до полномасштабного вторжения России в Украину. Я не знаю ни одного примера в Украине или в мире, где у банка при смене управленца (читай – акционеров) не изменились бы ключевые кадры. В "Альфа-Банке" все осталось без изменений. Это все равно что при национализации "ПриватБанка" Минфин вместо привлечения на прозрачной, конкурсной основе новых управленцев, представляющих интересы государства, назначил бы независимым доверенным лицом кого-либо из окружения предыдущих владельцев", – объяснил юрист.

По его данным, весь предыдущий менеджмент банка, подбиравшийся при участии России и назначенный на свои должности в правлении и наблюдательном совете российскими подсанкционными акционерами, продолжает работать и принимать все управленческие решения.

"Очевидным и доступным для проверки является факт, и мы надеемся, что на это обратят внимание соответствующие правоохранительные органы, передавшие "Альфа-Банк Украина" в управление Дянкову, который в 2013–2015 годах был ректором Российской школы экономики, в состав совета директоров которой входил…. Петр Авен, один из акционеров "Альфа-Банка" и "Альфа групп", являющийся в том числе одним из "попечителей", то есть финансировавший данную школу. Очевидно, что они давно знакомы, имеют признаки связанности. О какой независимости доверенного лица в таких условиях может идти речь?" – написал он.

Найем добавил, что с Дянковым знаком со времен работы в посольстве Украины в Брюсселе Роман Шпек, который был членом набсовета при старых акционерах и сейчас продолжает там работать. В набсовет входят также Владимир Жмак, который сотрудничал с еще одним акционером "Альфа-Банка"– Германом Ханом.

"Кстати, именно Хан вернулся после начала военной агрессии России против Украины в Россию. А согласно информации Bellingcat, Путин приказал русским олигархам создавать частные армии. Это еще больше повышает риски, что, имея актив внутри Украины, владеющий миллиардными денежными средствами, такие частные армии из агентов будут создавать внутри Украины! Согласно недавно обнародованной информации, именно Шпек, а не Дянков, которому передано управление акциями, представляет сейчас интересы [акционера Михаила] Фридмана, который, чтобы избежать санкций, предлагает $1 млрд . Может, кто-то думает, что украинцев можно купить или заплатить за зверства путинского режима в Буче, Ирпене, Балаклее, Изюме, других городах и поселках, за убитых украинских детей, женщин и мужчин? Вы привыкли, что за деньги все можно купить", – написал он.

Юрист подчеркнул, что для его компании это дело – принципиальное.

"Это не только о законе, это и о ценностях, о будущей Украине. Поэтому мы будем каждый раз, при каждом случае и на каждом шагу этого дела поддержать информационно, как движется дело, и поднимать другие интересные факты относительно банков страны-агрессора и страны-оккупанта внутри Украины, которая бьется и теряет наших людей ежедневно на войне", – подытожил Маси Найем.