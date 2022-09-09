Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций – The Wall Street Journal

Издание, ссылаясь на информацию, полученную от неназванных американских чиновников, пишет, что инициатива Фридмана – одно из предложений, которые бизнесмены, банки и компании, попавшие под санкции, тайно делают властям западных стран, финансирующим восстановление Украины после российского вторжения.
При этом сам Фридман отрицает, что предлагал "услугу за услугу", отмечает The Wall Street Journal. В МИД Великобритании заявили, что "не потворствуют уклонению от санкций".
Председатель наблюдательного совета украинского "Альфа-Банка" Роман Шпек подтвердил WSJ, что банк действительно предложил киевским чиновникам разрешить Фридману перевести $1 млрд из своего личного состояния.
Представитель финучреждения заявил, эти деньги пойдут на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением продовольственной и энергетической безопасностью.
Шпек сообщил, что украинский "Альфа-Банк" направил свое предложение в Национальный банк Украины в июне. При этом он также отрицает, что целью предложения было ослабление санкций в отношении Фридмана. Представитель банка добавил, что не считает инициативу совладельца банка "спекуляцией или игрой", которые в будущем могут помочь ему снять санкции.
Как отмечает The Wall Street Journal, если инициатива российского олигарха будет одобрена Украиной, для доступа к счетам и перевода денег Фридману понадобится разрешение ЕС, а также Минфина США. Хотя лично Фридман не находится под американскими санкциями, ограничения были введены в отношении "Альфа-Банка".
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля, под санкции ЕС и Великобритании попали ряд российских бизнесменов, в том числе основатель компании "Альфа-Групп" Фридман.
Он родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, он занимал 11-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян. С партнерами он владеет одним из крупнейших банков России – "Альфа-Банком" и долей в украинском операторе мобильной связи "Киевстар".
В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".
Письмо Фридмана с осуждением российской агрессии было разослано сотрудникам инвестиционного холдинга LetterOne 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал. Это то, что я написал своим сотрудникам в Лондоне", – объяснил позже бизнесмен.
В марте Фридман жаловался, что из-за санкций его банковские карты заблокированы, что квартира его родителей во Львове стала домом для переселенцев, а повлиять на решения Путина он не может.
В июне в СМИ появилась информация о том, что Фридман пытался получить украинское гражданство, в "Альфа-Групп" ее опровергли.
16 июля The Wall Street Journal написало, что Фридман в числе других российских бизнесменов оспаривает введенные против них санкции в Общем суде ЕС.