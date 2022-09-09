Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций – The Wall Street Journal

Издание, ссылаясь на информацию, полученную от неназванных американских чиновников, пишет, что инициатива Фридмана – одно из предложений, которые бизнесмены, банки и компании, попавшие под санкции, тайно делают властям западных стран, финансирующим восстановление Украины после российского вторжения.

При этом сам Фридман отрицает, что предлагал "услугу за услугу", отмечает The Wall Street Journal. В МИД Великобритании заявили, что "не потворствуют уклонению от санкций".

Председатель наблюдательного совета украинского "Альфа-Банка" Роман Шпек подтвердил WSJ, что банк действительно предложил киевским чиновникам разрешить Фридману перевести $1 млрд из своего личного состояния.

Представитель финучреждения заявил, эти деньги пойдут на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением продовольственной и энергетической безопасностью.

Шпек сообщил, что украинский "Альфа-Банк" направил свое предложение в Национальный банк Украины в июне. При этом он также отрицает, что целью предложения было ослабление санкций в отношении Фридмана. Представитель банка добавил, что не считает инициативу совладельца банка "спекуляцией или игрой", которые в будущем могут помочь ему снять санкции.

Как отмечает The Wall Street Journal, если инициатива российского олигарха будет одобрена Украиной, для доступа к счетам и перевода денег Фридману понадобится разрешение ЕС, а также Минфина США. Хотя лично Фридман не находится под американскими санкциями, ограничения были введены в отношении "Альфа-Банка".