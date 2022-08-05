Половина из топ-10 российских олигархов до сих пор не под санкциями – исследование

Исследование опубликовано на сайте экспертной организации StateWatch. В нем говорится, что под санкции США не попали шесть российских олигархов, входящих в рейтинг российского Forbes в 2022 году.

Среди них:

Владимир Лисин (председатель с президентом России, 1-е место в Forbes, состояние – $18,4 млрд);

Владимир Потанин (генеральный директор горно-металлургической компании "Норильский никель", 2-е место в Forbes, состояние – $17,3 млрд);

Павел Дуров (основатель "ВКонтакте" и Telegram, 3-е место в Forbes, состояние – $15,1 млрд);

Леонид Михельсон (председатель правления газовой компании ПАО "Новатек", председатель совета директоров нефтехимического холдинга "Сибур", 4-е место в Forbes, состояние – $14 млрд);

Андрей Мельниченко (главный акционер АО "СУЭК" и "Еврохим", 9-е место в Forbes, состояние – $11,1 млрд);

Вагит Алекперов (бывший президент нефтяной компании "Лукойл", 10-е место в Forbes, состояние – $10,5 млрд).

Графика: statewatch.org.ua

Санкции ЕС не коснулись пятерых из них: Лисина, Потанина, Дурова, Михельсона и Алекперова.

Под санкции Великобритании не попали Лисин и Дуров.

В то же время под украинские санкции не попали семеро российских олигархов, среди которых Лисин, Потанин, Дуров, Михельсон, Алекперов, а также Михаил Фридман (основатель и акционер "Альфа-Груп", 6-е место в Forbes), основатель USM Holdings Алишер Усманов, 7-е место в списке Forbes.

Часть олигархов владеют имуществом и активами за рубежом, в государствах, которые до сих пор не наложили на них санкции. Так, у Лисина есть имущество в Великобритании, у Аликперова – в ЕС, Фридман владеет активами в Украине, а Потанин – в ЕС и США, говорится в сообщении.

Trap Aggressor отмечают, что большинство из них имеют тесные связи с Кремлем и не осуждают его войну против Украины. Например, Фридман является акционером "Альфа-банка", который после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году продолжал кредитовать госкомпании российского ВПК.

Усманов активно поддерживает политику российской власти в отношении Украины. Алекперов принимал участие в хищении крымских активов украинского государства, ведет бизнес в аннексированном Крыму и имеет личные связи с президентом России Владимиром Путиным, пишут аналитики.

"Хотя большинство этих олигархов призывали прекратить кровопролитие в Украине, их бизнес продолжает платить огромные налоги, которые формируют бюджет РФ, таким образом поддерживая финансово войну против Украины. Все эти олигархи сделали или приумножили свое состояние именно при путинском режиме", – добавили в Trap Aggressor.