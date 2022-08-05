ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Половина из топ-10 российских олигархов до сих пор не под санкциями – исследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Главу совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Лисина, возглавляющего российский Forbes, обошли санкции и США, и ЕС
Главу совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Лисина, возглавляющего российский Forbes, обошли санкции и США, и ЕС

Самые крупные олигархи России не попали под ограничения, введенные Украиной и странами Запада после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом говорят результаты исследования группы аналитиков санкций Trap Aggressor, которая осуществляет мониторинг ограничений.

Исследование опубликовано на сайте экспертной организации StateWatch. В нем говорится, что под санкции США не попали шесть российских олигархов, входящих в рейтинг российского Forbes в 2022 году. 

Среди них: 

  • Владимир Лисин (председатель с президентом России, 1-е место в Forbes, состояние – $18,4 млрд);
  • Владимир Потанин (генеральный директор горно-металлургической компании "Норильский никель", 2-е место в Forbes, состояние – $17,3 млрд);
  • Павел Дуров (основатель "ВКонтакте" и Telegram, 3-е место в Forbes, состояние – $15,1 млрд);
  • Леонид Михельсон (председатель правления газовой компании ПАО "Новатек", председатель совета директоров нефтехимического холдинга "Сибур", 4-е место в Forbes, состояние  – $14 млрд);
  • Андрей Мельниченко (главный акционер АО "СУЭК" и "Еврохим", 9-е место в Forbes, состояние – $11,1 млрд);
  • Вагит Алекперов (бывший президент нефтяной компании "Лукойл", 10-е место в Forbes, состояние – $10,5 млрд).
Графика: statewatch.org.ua
Графика: statewatch.org.ua

Санкции ЕС не коснулись пятерых из них: Лисина, Потанина, Дурова, Михельсона и  Алекперова.

Под санкции Великобритании не попали Лисин и Дуров.

В то же время под украинские санкции не попали семеро российских олигархов, среди которых Лисин, Потанин, Дуров, Михельсон, Алекперов, а также Михаил Фридман (основатель и акционер "Альфа-Груп", 6-е место в Forbes), основатель USM Holdings Алишер Усманов, 7-е место в списке Forbes.

Часть олигархов владеют имуществом и активами за рубежом, в государствах, которые до сих пор не наложили на них санкции. Так, у Лисина есть имущество в Великобритании, у Аликперова – в ЕС, Фридман владеет активами в Украине, а Потанин – в ЕС и США, говорится в сообщении.

Trap Aggressor отмечают, что большинство из них имеют тесные связи с Кремлем и не осуждают его войну против Украины. Например, Фридман является акционером "Альфа-банка", который после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году продолжал кредитовать госкомпании российского ВПК.

Усманов активно поддерживает политику российской власти в отношении Украины. Алекперов принимал участие в хищении крымских активов украинского государства, ведет бизнес в аннексированном Крыму и имеет личные связи с президентом России Владимиром Путиным, пишут аналитики.

"Хотя большинство этих олигархов призывали прекратить кровопролитие в Украине, их бизнес продолжает платить огромные налоги, которые формируют бюджет РФ, таким образом поддерживая финансово войну против Украины. Все эти олигархи сделали или приумножили свое состояние именно при путинском режиме", – добавили в Trap Aggressor.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Теги: США, Великобритания, санкции, ВКонтакте, Павел Дуров, Кремль, Альфа, Forbes, Михаил Фридман, Альфа-Банк, Лукойл, Алишер Усманов, олигархи, Владимир Потанин, Telegram, Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (185141)
2
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (117293)
3
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (87800)
4
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (73316)
5
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (63978)
6
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились (62573)
7
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его снимков с семьей (43260)
8
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски (41878)
 
 
 
 