ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Сообщили о подозрении бывшим топ-менеджерам "Альфа-Банка": укрывали от налогов деньги российских собственников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В числе конечных бенефициаров "Альфа-банка" Украины россияне Фридман и Авен
В числе конечных бенефициаров "Альфа-банка" Украины – россияне Фридман и Авен
Фото: alfabank.ua

Правоохранители сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов бывшим топ-менеджерам одного из крупнейших частных банков Украины. Об этом сообщил в Telegram Офис генерального прокурора Украины, а также проинформировала пресс-служба Бюро экономической безопастности.

Экс-глава и исполняющий обязанности председателя правления банка обвиняются в том, что укрыли от налогообложения доходы на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти нерезиденту, зарегистрированному на Кипре, говорится в сообщении ОГП. 

Там указали, что конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку самых крупных по размеру собственного капитала, является российский олигарх. При этом правоохранители не указывают, о каком банке идет речь.

По данным "Интерфакс-Украина", речь идет об "Альфа-банке". Национальный банк Украины указывает на сайте собственников банка: бенефициарами зарегистрированных на Кипре фирм ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%) и Михаил Фридман (32,86%).

"По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков. Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на это было сделано ради возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения", – рассказали в прокуратуре.

Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, за 3 года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российскому банку уплачено 1,4 млн грн. После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов США, говорится в сообщении ОГП.

"Меньше чем за год использования этих знаков частным банком в Украине по адресу кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн. При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица", – добавляют в Офисе генпрокурора.

Пресс-служба "Альфа-банка" в опубликованном 13 сентября заявлении утверждает, что осведомлены о факте вручения подозрения, но не видят оснований для этого обвинения. В то же время отмечают, что вручение подозрения – одно из самых распространенных действий правоохранительных органов в ходе следствия.

"Альфа-Банк никогда не выводил средства с территории Украины. Ежегодно мы платим около 1,5 млрд  грн налогов всех уровней. За время войны мы оказали помощь ВСУ на 80 млн гривен. Инкриминируемая сумма в размере 18 млн грн несравнимо невелика, поэтому в целом отсутствует логика в попытке ее неуплаты. Верим, что правоохранители разберутся и обвинения одного из крупнейших банков Украины в неуплате налогов станут досадным недоразумением", – говорится в позиции банка.


Контекст:

28 февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена и Фридмана – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, и Канады. Фридман и Авен оспорили санкции ЕС в суде.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена – $4,3 млрд.

Теги: налоги, Кипр, Михаил Фридман, Альфа-Банк, следствие, подозрение, Петр Авен, роялти, Офис генпрокурора, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"Просто вымотался". 91-летний режиссер Годар скончался путем эвтаназии
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
Tarabarova: Мы думали, чем платить за детский сад, но нам повезло – крестные родители сына взяли на себя платежки
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
40-летняя Мейхер выставила фото в миниатюрном топе, засветив торс и декольте. Фото
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
Данилко с Белоконь крупным планом показали оккупантам в Херсоне дули
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Вкусные", "Персики мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (318214)
2
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (158125)
3
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (72459)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (26196)
5
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (18578)
6
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (18074)
7
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (17809)
8
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (15164)
 
 
 
 