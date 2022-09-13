Сообщили о подозрении бывшим топ-менеджерам "Альфа-Банка": укрывали от налогов деньги российских собственников

Экс-глава и исполняющий обязанности председателя правления банка обвиняются в том, что укрыли от налогообложения доходы на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти нерезиденту, зарегистрированному на Кипре, говорится в сообщении ОГП.

Там указали, что конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку самых крупных по размеру собственного капитала, является российский олигарх. При этом правоохранители не указывают, о каком банке идет речь.

По данным "Интерфакс-Украина", речь идет об "Альфа-банке". Национальный банк Украины указывает на сайте собственников банка: бенефициарами зарегистрированных на Кипре фирм ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%) и Михаил Фридман (32,86%).

"По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков. Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на это было сделано ради возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения", – рассказали в прокуратуре.

Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, за 3 года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российскому банку уплачено 1,4 млн грн. После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов США, говорится в сообщении ОГП.

"Меньше чем за год использования этих знаков частным банком в Украине по адресу кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн. При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица", – добавляют в Офисе генпрокурора.

Пресс-служба "Альфа-банка" в опубликованном 13 сентября заявлении утверждает, что осведомлены о факте вручения подозрения, но не видят оснований для этого обвинения. В то же время отмечают, что вручение подозрения – одно из самых распространенных действий правоохранительных органов в ходе следствия.

"Альфа-Банк никогда не выводил средства с территории Украины. Ежегодно мы платим около 1,5 млрд грн налогов всех уровней. За время войны мы оказали помощь ВСУ на 80 млн гривен. Инкриминируемая сумма в размере 18 млн грн несравнимо невелика, поэтому в целом отсутствует логика в попытке ее неуплаты. Верим, что правоохранители разберутся и обвинения одного из крупнейших банков Украины в неуплате налогов станут досадным недоразумением", – говорится в позиции банка.