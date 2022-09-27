Казахстан будет выдавать России уклонистов от мобилизации, которые находятся в розыске

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденными и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления этих лиц в розыск мы будем устанавливать и выдавать их в порядке экстрадиции в Россию", — сказал Ахметжанов.
При этом он объяснил, что для выдачи необходимо, чтобы в отношении гражданина другой страны было возбуждено уголовное производство, чтобы человек был объявлен в международный розыск и инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось бы уголовным преступлением.
И.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан прибыло около 98 тыс. граждан России, а покинуло страну за этот же период более 64 тыс. россиян.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
После объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Отмечалось, что прохождение границы занимает не менее 12 часов.