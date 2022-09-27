Казахстан будет выдавать России уклонистов от мобилизации, которые находятся в розыске

Казахстан выдаст бегущих в страну от мобилизации россиян, если они будут в розыске Фото: EPA

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденными и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления этих лиц в розыск мы будем устанавливать и выдавать их в порядке экстрадиции в Россию", — сказал Ахметжанов.

При этом он объяснил, что для выдачи необходимо, чтобы в отношении гражданина другой страны было возбуждено уголовное производство, чтобы человек был объявлен в международный розыск и инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось бы уголовным преступлением.

И.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан прибыло около 98 тыс. граждан России, а покинуло страну за этот же период более 64 тыс. россиян.