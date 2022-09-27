ГОРДОН
 
 
МИР

Казахстан будет выдавать России уклонистов от мобилизации, которые находятся в розыске

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Казахстан выдаст бегущих в страну от мобилизации россиян, если они будут в розыске
Казахстан выдаст бегущих в страну от мобилизации россиян, если они будут в розыске
Фото: EPA

Власти Казахстана будут вынуждены выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск. Об этом заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, сообщает агентство "РИА Новости" 27 сентября.

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденными и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления этих лиц в розыск мы будем устанавливать и выдавать их в порядке экстрадиции в Россию", — сказал Ахметжанов.

При этом он объяснил, что для выдачи необходимо, чтобы в отношении гражданина другой страны было возбуждено уголовное производство, чтобы человек был объявлен в международный розыск и инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось бы уголовным преступлением.

И.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан прибыло около 98 тыс. граждан России, а покинуло страну за этот же период более 64 тыс. россиян.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

После объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Отмечалось, что прохождение границы занимает не менее 12 часов.

Теги: Россия, миграция, Казахстан, розыск, мобилизация, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
"Он сам снимает обувь". Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
"Он сам снимает обувь". Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине G
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (72623)
2
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (28792)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (28721)
4
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (22058)
5
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (17181)
6
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (16875)
7
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео (14027)
8
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью (13015)
 
 
 
 