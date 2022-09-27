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РФ развернет на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян

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Точка мобилизации будет работать на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс"
Точка мобилизации будет работать на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс"
Фото: depositphotos.com

РФ развернет на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян. Об этом 27 сентября в Telegram сообщила пресс-служба главного управления МВД Северной Осетии.

Точка мобилизации будет работать на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", где "серьезно нарастает" приток транспорта, движущегося в сторону Грузии.

"Для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу… Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", – говорится в сообщении.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала сделанный 25 сентября спутниковый снимок, на котором видна большая пробка на границе России и Грузии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, мобилизация, военкомат, россияне
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