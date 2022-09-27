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Maxar опубликовала спутниковое фото пробок на границе России с Грузией

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Россияне массово бегут из страны
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала спутниковый снимок, на котором видна большая пробка на границе России и Грузии. Об этом компания написала 26 сентября в Twitter.

На снимке от 25 сентября видна большая пробка из транспортных средств, выезжающих из России и пытающихся пересечь границу с Грузией на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс.

Maxar Technologies Inc. специализируется на производстве спутников связи, наблюдения за Землей, радаров и спутников обслуживания на орбите, спутниковой продукции и сопутствующих услуг.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Теги: Россия, Украина, Грузия, автомобили, война, граница, мобилизация, спутник, война России против Украины, автомобиль
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