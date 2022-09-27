Maxar опубликовала спутниковое фото пробок на границе России с Грузией

На снимке от 25 сентября видна большая пробка из транспортных средств, выезжающих из России и пытающихся пересечь границу с Грузией на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс.

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