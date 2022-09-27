Оккупанты в Мариуполе начали готовить документы по мобилизации – сопротивление

"Смотрите какой документ нам удалось получить почти из-под носа Иваща (назначенный оккупантами "главой администрации" Мариуполя Константин Иващенко. – "ГОРДОН"). Спасибо добрым людям, которые не хотят отправлять мариупольцев на убой. Пока мрази кормят нас через ботов "никакой мобилизации", БСМП уже подает списки на бронь, а оккупанты – на мобилизацию", – говорится в сообщении.

В документе на снимке речь идет о предоставлении брони медикам больницы скорой помощи. "Власти" оккупантов требуют подавать такие списки ежемесячно до 10 числа.

Участники сопротивления полагают, исходя из этого документа, что мобилизация в Мариуполе стартует уже в октябре.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал мужчин как можно скорее уезжать из оккупированного города.

"Мариупольские мужчины! Пока есть шанс избежать досадного самоубийства – бегите. Из России – в страны ЕС. Спасайте если не достоинство, то жизнь", – написал он в Telegram.