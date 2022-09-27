Россиянам, попавшим в списки на мобилизацию, в аэропортах начали отказывать в выезде из страны – СМИ

Три источника издания отметили, что в списки попали не все военнообязанные, а люди, в отношении которых выписали повестки или мобилизационные предписания.

Источник в одном из московских аэропортов сказал, что там за минувшие сутки не пропустили через границу 20 мужчин. Источник в другом аэропорту сказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов начали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему погранконтроля "Мир", в которую подгружаются все подобные запреты – например, от судебных приставов. База обновляется чаще, чем раз в два часа, запреты от военкоматов поступают порциями и в разных регионах с разной скоростью, рассказал источник.

Два собеседника издания сказали, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей. Уже было несколько случаев запретов на выезд для пилотов и бортпроводников.

Каналу "Вот так" в московском аэропорту Внуково подтвердили, что россиян, на которых выписаны повестки или мобилизационные предписания, не выпустят из страны.

Издание 72.ru сообщило, что информацию о наличии списков военкоматов подтвердили в аэропорту Рощино в Тюмени.

"Военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка – разрешение на выезд от военкомата по месту прописки гражданина", – сказали в пресс-службе аэропорта.

В министерстве обороны России заявили, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничения на передвижение граждан не предусматриваются. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.