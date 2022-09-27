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Россиянам, попавшим в списки на мобилизацию, в аэропортах начали отказывать в выезде из страны – СМИ

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В аэропорты РФ передали списки граждан, подлежащих мобилизации
В аэропорты РФ передали списки граждан, подлежащих мобилизации
Фото: wikipedia.org

Пограничники ФСБ России, работающие на пограничных переходах в аэропортах, в том числе в Москве, получили списки людей, подлежащих мобилизации. По этим спискам уже проверяют выезжающих мужчин призывного возраста, сообщило издание The Bell, ссылаясь на слова источников в авиаотрасли.

Три источника издания отметили, что в списки попали не все военнообязанные, а люди, в отношении которых выписали повестки или мобилизационные предписания.

Источник в одном из московских аэропортов сказал, что там за минувшие сутки не пропустили через границу 20 мужчин. Источник в другом аэропорту сказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов начали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему погранконтроля "Мир", в которую подгружаются все подобные запреты – например, от судебных приставов. База обновляется чаще, чем раз в два часа, запреты от военкоматов поступают порциями и в разных регионах с разной скоростью, рассказал источник.

Два собеседника издания сказали, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей. Уже было несколько случаев запретов на выезд для пилотов и бортпроводников.

Каналу "Вот так" в московском аэропорту Внуково подтвердили, что россиян, на которых выписаны повестки или мобилизационные предписания, не выпустят из страны.

Издание 72.ru сообщило, что информацию о наличии списков военкоматов подтвердили в аэропорту Рощино в Тюмени.

"Военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка – разрешение на выезд от военкомата по месту прописки гражданина", – сказали в пресс-службе аэропорта.

В министерстве обороны России заявили, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничения на передвижение граждан не предусматриваются. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Отмечалось, что прохождение границы занимает не менее 12 часов.

Теги: Россия, аэропорт, мобилизация, пограничники, война России против Украины
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