Эстония вернула в РФ россиянина, который ночью переплыл приграничную речку на SUP-доске

"Пограничники выяснили, что незаконное пересечение границы на SUP-доске произошло в устье реки Нарова где-то после часа ночи... Задействовали несколько дополнительных патрулей, собачий патруль, территория была оцеплена. Около 4.30 мужчина был задержан на одной из автобусных остановок в Нарва-Йыэсуу", – говорится в сообщении.

Россиянин объяснил свой поступок объявленной в РФ мобилизацией.

Мужчину доставили в Нарвский погранпункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию.

По словам руководителя службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрика Пургела, с февраля государственная граница Эстонии усиленно охраняется, и дополнительные проверки будут продолжаться.

"В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", – сказал Пургел.

Он добавил, что на данный момент заметного роста миграционного давления не наблюдается, но Эстония готова к такому развитию событий.

"Мы внимательно следим за ситуацией и при необходимости направим к границе дополнительные силы. Мы отрабатывали такие ситуации вместе с нашими партнерами по учениям и знаем, как это быстро организовать", - подчеркнул Пургел.