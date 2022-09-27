Эстония вернула в РФ россиянина, который ночью переплыл приграничную речку на SUP-доске

"Пограничники выяснили, что незаконное пересечение границы на SUP-доске произошло в устье реки Нарова где-то после часа ночи... Задействовали несколько дополнительных патрулей, собачий патруль, территория была оцеплена. Около 4.30 мужчина был задержан на одной из автобусных остановок в Нарва-Йыэсуу", – говорится в сообщении.
Россиянин объяснил свой поступок объявленной в РФ мобилизацией.
Мужчину доставили в Нарвский погранпункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию.
По словам руководителя службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрика Пургела, с февраля государственная граница Эстонии усиленно охраняется, и дополнительные проверки будут продолжаться.
"В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", – сказал Пургел.
Он добавил, что на данный момент заметного роста миграционного давления не наблюдается, но Эстония готова к такому развитию событий.
"Мы внимательно следим за ситуацией и при необходимости направим к границе дополнительные силы. Мы отрабатывали такие ситуации вместе с нашими партнерами по учениям и знаем, как это быстро организовать", - подчеркнул Пургел.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией. Страны Балтии и Польша еще с 19 сентября закрыли въезд россиянам с краткосрочными шенгенскими визами, кроме ряда исключений.