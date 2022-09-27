Грузия не впускает крымскотатарских детей. Их документы, выданные оккупционными властями, считаются недействительными – Чубаров

По его словам, это происходит из-за того, что у татарских мужчин и членов их семей есть проблемы с документами.
"У взрослых могут быть украинские паспорта, все нормально. Но у них родились дети уже во время российской оккупации Крыма, и у детей нет удостоверений украинского образца – только выданные оккупационными властями", – рассказал Чубаров.
Он отметил, что для грузинских пограничников это – повод не впускать целые семьи.
"Дескать, это недействительный документ, и мы не знаем, чей это ребенок", – объяснил крымскотатарский лидер
23 сентября правозащитная организация "КрымSOS" сообщила, что Россия массово мобилизирует в оккупированном Крыму преимущественно крымских татар. По предварительным оценкам, они получили около 90% повесток на полуострове.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.
На автомобильных КПП на границе РФ с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
В Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тыс. человек, при этом массово раздают повестки в местах компактного проживания крымских татар. Об этом 26 сентября сообщил Крымскотатарский ресурсный центр