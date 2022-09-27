Грузия не впускает крымскотатарских детей. Их документы, выданные оккупционными властями, считаются недействительными – Чубаров

В Грузию не могут попасть целые татарские семьи – Чубаров Фото: Сhannel in Georgia / Telegram

По его словам, это происходит из-за того, что у татарских мужчин и членов их семей есть проблемы с документами.

"У взрослых могут быть украинские паспорта, все нормально. Но у них родились дети уже во время российской оккупации Крыма, и у детей нет удостоверений украинского образца – только выданные оккупационными властями", – рассказал Чубаров.

Он отметил, что для грузинских пограничников это – повод не впускать целые семьи.

"Дескать, это недействительный документ, и мы не знаем, чей это ребенок", – объяснил крымскотатарский лидер

23 сентября правозащитная организация "КрымSOS" сообщила, что Россия массово мобилизирует в оккупированном Крыму преимущественно крымских татар. По предварительным оценкам, они получили около 90% повесток на полуострове.