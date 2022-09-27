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Грузия не впускает крымскотатарских детей. Их документы, выданные оккупционными властями, считаются недействительными – Чубаров

В Грузию не могут попасть целые татарские семьи Чубаров
В Грузию не  могут попасть целые татарские семьи – Чубаров
Фото: Сhannel in Georgia / Telegram

Грузинские пограничники не пропускают многих крымских татар, которые выезжают из России в Грузию, чтоб не попасть в армию оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует 1+1, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, это происходит из-за того, что у  татарских мужчин и членов их семей есть проблемы с документами.

"У взрослых могут быть украинские паспорта, все нормально. Но у них родились дети уже во время российской оккупации Крыма, и у детей нет удостоверений украинского образца – только выданные оккупационными властями", – рассказал Чубаров.

Он отметил, что для грузинских пограничников это – повод не впускать целые семьи.

"Дескать, это недействительный документ, и мы не знаем, чей это ребенок", – объяснил крымскотатарский лидер

23 сентября правозащитная организация "КрымSOS" сообщила, что Россия массово мобилизирует в оккупированном Крыму преимущественно крымских татар. По предварительным оценкам, они получили около 90% повесток на полуострове.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

На автомобильных КПП на границе РФ с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

В Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тыс. человек, при этом массово раздают повестки в местах компактного проживания крымских татар. Об этом 26 сентября сообщил Крымскотатарский ресурсный центр

Теги: Россия, Крым, Грузия, крымские татары, мобилизация, война России против Украины
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