В оккупированном Крыму Россия мобилизовала 60 тыс. человек

Мобилизированных лиц отвезли на обучение на полигоны в поселок городского типа Перевальное и Казачью Бухту в городе Севастополь.

По изначальной информации, повестки должны были выдавать лишь некоторым категориям граждан, в частности, военнообязанным, находящимся в запасе до 35 лет, тем, кто был старшинами и сержантами. Но на самом деле повестки дают практически всем подряд, отмечают в центре.

Контекст:

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.

Всего после объявления частичной мобилизации из России выехала 261 тыс. мужчин. Об этом "Новой газете. Европа" сообщил источник в администрации президента России, ссылаясь на данные ФСБ.