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Санду рассматривает возможность лишения гражданства воюющих за Россию молдован

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В Молдове будут лишать гражданства тех, кто будет воевать на стороне России, заявила Санду
В Молдове будут лишать гражданства тех, кто будет воевать на стороне России, заявила Санду
Фото: ЕРА

В Молдове намерены лишать гражданства тех жителей страны, которые будут участвовать в войне на стороне России. Об этом заявила глава государства Майя Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности в понедельник, 26 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах Молдовы (непризнанное Приднестровье. – "ГОРДОН"). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдовы и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", – заявила она.

По ее словам, пока нет подтверждения информации о наборе приднестровцев, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и примет участие в боевых действиях на стороне России.

Санду отметила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство – российское и молдавское.

Контекст:

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

Российские СМИ писали, что мобилизовать намерены до 1 млн россиян.

Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.

Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, гражданство, мобилизация, война России против Украины, Майя Санду
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