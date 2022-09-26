Санду рассматривает возможность лишения гражданства воюющих за Россию молдован

В Молдове будут лишать гражданства тех, кто будет воевать на стороне России, заявила Санду Фото: ЕРА

"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах Молдовы (непризнанное Приднестровье. – "ГОРДОН"). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдовы и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", – заявила она.

По ее словам, пока нет подтверждения информации о наборе приднестровцев, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и примет участие в боевых действиях на стороне России.

Санду отметила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство – российское и молдавское.