Санду рассматривает возможность лишения гражданства воюющих за Россию молдован

"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах Молдовы (непризнанное Приднестровье. – "ГОРДОН"). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдовы и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", – заявила она.
По ее словам, пока нет подтверждения информации о наборе приднестровцев, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и примет участие в боевых действиях на стороне России.
Санду отметила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство – российское и молдавское.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
Российские СМИ писали, что мобилизовать намерены до 1 млн россиян.
Повестки вручают по всей территории России, в том числе – в оккупированном ею Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.