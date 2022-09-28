Мобилизованным в РФ выдают ржавое оружие, советуют использовать тампоны при ранении и отправляют на фронт без подготовки

В одном из видео женщина в форме, вероятно сотрудница военкомата или воинской части, рассказывает мобилизованным, что спальники и медикаменты они должны покупать сами.

"У жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Пулевое ранение – прям туда вводите, и все, он начинает разбухать и придавливает стенки. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста", – говорит она.

На другом россиянин показывает, что мобилизованные спят прямо на полу, так как в расположении нет кроватей. В похожем ролике еще один мобилизованный показывает, что вместо кроватей у них лавочки.

Еще один фрагмент демонстрирует оружие, выданное российским танкистам, – полностью ржавые автоматы.

"На связи 1-й танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официально командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Ни стрельб, ни теории, них...я", – говорит один из героев видео.

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