Мобилизованным в РФ выдают ржавое оружие, советуют использовать тампоны при ранении и отправляют на фронт без подготовки

В одном из видео женщина в форме, вероятно сотрудница военкомата или воинской части, рассказывает мобилизованным, что спальники и медикаменты они должны покупать сами.
"У жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Пулевое ранение – прям туда вводите, и все, он начинает разбухать и придавливает стенки. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста", – говорит она.
На другом россиянин показывает, что мобилизованные спят прямо на полу, так как в расположении нет кроватей. В похожем ролике еще один мобилизованный показывает, что вместо кроватей у них лавочки.
Еще один фрагмент демонстрирует оружие, выданное российским танкистам, – полностью ржавые автоматы.
"На связи 1-й танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официально командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Ни стрельб, ни теории, них...я", – говорит один из героев видео.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Страны Балтии и Польша еще с 19 сентября закрыли въезд россиянам с краткосрочными шенгенскими визами, кроме ряда исключений.