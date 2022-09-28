В российские войска привозят пополнение, собранное по мобилизации, подготовку с ним не проводили – Генштаб ВСУ

Так, по информации Генштаба, пополнение прибыло в подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ которые выступают в зону боевых действий. В сводке подчеркнули, что подготовка с этим пополнением "не производилась вообще".
"Также военно-политическое руководство РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой самомобилизации. К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица, осужденные за уголовные преступления", – говорится в сообщении.
Украинские военные уже захватили в плен первого россиянина, призванного в рамках российской частичной мобилизации, заявил 27 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Пленный рассказал, что был призван московским военкоматом 21 сентября.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.