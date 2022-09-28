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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российские войска привозят пополнение, собранное по мобилизации, подготовку с ним не проводили – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, несмотря на "частичную мобилизацию", Россия продолжают отправлять на войну заключенных
По данным Генштаба ВСУ, несмотря на "частичную мобилизацию", Россия продолжают отправлять на войну заключенных
Фото: EPA

В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по так называемой частичной мобилизации. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 28 сентября.

Так, по информации Генштаба, пополнение прибыло в подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ которые выступают в зону боевых действий. В сводке подчеркнули, что подготовка с этим пополнением "не производилась вообще".

"Также военно-политическое руководство РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой самомобилизации. К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица, осужденные за уголовные преступления", – говорится в сообщении. 

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Украинские военные уже захватили в плен первого россиянина, призванного в рамках российской частичной мобилизации, заявил 27 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Пленный рассказал, что был призван московским военкоматом 21 сентября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Генштаб ВСУ, заключенные, мобилизация, армия РФ, война России против Украины, российские военные
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