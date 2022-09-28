В российские войска привозят пополнение, собранное по мобилизации, подготовку с ним не проводили – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, несмотря на "частичную мобилизацию", Россия продолжают отправлять на войну заключенных Фото: EPA

Так, по информации Генштаба, пополнение прибыло в подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ которые выступают в зону боевых действий. В сводке подчеркнули, что подготовка с этим пополнением "не производилась вообще".

"Также военно-политическое руководство РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой самомобилизации. К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица, осужденные за уголовные преступления", – говорится в сообщении.

Украинские военные уже захватили в плен первого россиянина, призванного в рамках российской частичной мобилизации, заявил 27 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Пленный рассказал, что был призван московским военкоматом 21 сентября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)