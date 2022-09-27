Карта смертности в России из-за войны в Украине изменится, начали призывать интеллигенцию – ГУР МО

По оценкам военной разведки Украины, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о мобилизации карта смертности в регионах значительно изменится. Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов.

Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет гибнуть в Украине, отмечает разведка.

"Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян", – говорится в сообщении ГУР.

В разведке отмечают, что в результате российской агрессии против Украины руководство РФ уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов. Среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

В пятерку регионов с наибольшим количеством жертв вошли республики Дагестан и Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также по статистике количество погибших солдат из бедных регионов, где и проживают этнические сообщества, значительно выше, чем из развитых, добавили в разведке.