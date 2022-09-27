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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Карта смертности в России из-за войны в Украине изменится, начали призывать интеллигенцию – ГУР МО

В России изменилась основная категория мобилизованных
В России изменилась основная категория мобилизованных
Фото: EPA

Под мобилизацию в России начала попадать интеллигенция из центральных регионов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram 27 сентября.

По оценкам военной разведки Украины, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о мобилизации карта смертности в регионах значительно изменится. Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов.

Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет гибнуть в Украине, отмечает разведка.

"Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян", – говорится в сообщении ГУР.

В разведке отмечают, что в результате российской агрессии против Украины руководство РФ уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов. Среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

В пятерку регионов с наибольшим количеством жертв вошли республики Дагестан и Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также по статистике количество погибших солдат из бедных регионов, где и проживают этнические сообщества, значительно выше, чем из развитых, добавили в разведке.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

В РФ 21 сентября начались протесты в разных городах, участились случаи поджогов военкоматов.

Теги: Россия, мобилизация, разведка, смертность, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные
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