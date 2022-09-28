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После объявления мобилизации богатые россияне улетают из страны на частных самолетах. Спрос на такие рейсы вырос в десятки раз – СМИ

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Россияне платят от &pound;20 тыс. до &pound;25 тыс. за место в частном самолете, чтобы сбежать из России
Россияне платят от £20 тыс. до £25 тыс. за место в частном самолете, чтобы сбежать из России
Фото: depositphotos.com

Спрос на места в частных самолетах резко вырос в Москве после того, как президент РФ Владимир Путин приказал провести частичную мобилизацию. Об этом 27 сентября написало издание The Guardian.

Пассажиры в основном направляются в Армению, Турцию и Азербайджан, которые разрешают россиянам безвизовый въезд. Они платят от £20 тыс. до £25 тыс. за место в частном самолете, а стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется от £80 тыс. до £140 тыс.

"Ситуация на данный момент абсолютно сумасшедшая. Мы получали по 50 запросов в день, сейчас – около 5000", – сказал директор авиаброкера Your Charter Евгений Быков.

Он также сообщил, что его фирма начала фрахтовать более крупные коммерческие самолеты, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены, но все еще не может предоставить места всем желающим. По его словам, самое дешевое место в чартерном коммерческом самолете до Еревана стоило около 200 тыс. руб. (£3 тыс.).

Компания FlightWay, которая предлагает полеты на частных самолетах, сообщила об увеличении количества запросов на полеты в одну сторону в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай в 50 раз.

Частными самолетами хотят пользоваться не только очень богатые люди, но и некоторые компании, которые арендуют самолеты для вывоза своих сотрудников-мужчин. По сообщению издания "Коммерсантъ", одна московская компания по разработке видеоигр зафрахтовала целый рейс, чтобы вывезти сотрудников из страны. Речь шла о 100 мужчинах и их семьях.

The Guardian пишет, что после начала войны из России, вероятно, уехали до 15% проживавших в стране миллионеров, а объявленная в сентябре мобилизация, скорее всего, усугубила ситуацию. Это предположение подтвердил сотрудник одного из московских консьерж-сервисов.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, самолет, мобилизация, война России против Украины
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