После объявления мобилизации богатые россияне улетают из страны на частных самолетах. Спрос на такие рейсы вырос в десятки раз – СМИ

Россияне платят от £20 тыс. до £25 тыс. за место в частном самолете, чтобы сбежать из России Фото: depositphotos.com

Пассажиры в основном направляются в Армению, Турцию и Азербайджан, которые разрешают россиянам безвизовый въезд. Они платят от £20 тыс. до £25 тыс. за место в частном самолете, а стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется от £80 тыс. до £140 тыс.

"Ситуация на данный момент абсолютно сумасшедшая. Мы получали по 50 запросов в день, сейчас – около 5000", – сказал директор авиаброкера Your Charter Евгений Быков.

Он также сообщил, что его фирма начала фрахтовать более крупные коммерческие самолеты, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены, но все еще не может предоставить места всем желающим. По его словам, самое дешевое место в чартерном коммерческом самолете до Еревана стоило около 200 тыс. руб. (£3 тыс.).

Компания FlightWay, которая предлагает полеты на частных самолетах, сообщила об увеличении количества запросов на полеты в одну сторону в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай в 50 раз.

Частными самолетами хотят пользоваться не только очень богатые люди, но и некоторые компании, которые арендуют самолеты для вывоза своих сотрудников-мужчин. По сообщению издания "Коммерсантъ", одна московская компания по разработке видеоигр зафрахтовала целый рейс, чтобы вывезти сотрудников из страны. Речь шла о 100 мужчинах и их семьях.

The Guardian пишет, что после начала войны из России, вероятно, уехали до 15% проживавших в стране миллионеров, а объявленная в сентябре мобилизация, скорее всего, усугубила ситуацию. Это предположение подтвердил сотрудник одного из московских консьерж-сервисов.